Marco Rubio revela los presuntos planes de Rusia con Maduro

El senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, reveló que el gobierno de Rusia no salvará al régimen de Nicolás Maduro, asimismo, afirmó que Putin usará al dictador frustrar una prioridad de la nación norteamericana, “pero solo hasta cierto punto“.

“Putin no va a salvar Maduro. Dejando a un lado su postura pública, él sabe que Maduro es incompetente y débil. Lo apoyará para frustrar una prioridad de los Estados Unidos, pero solo hasta cierto punto“, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, respaldó su afirmación con una nota del New York Times titulada: “El colapso de Venezuela es frena sus lazos económicos con Rusia“, la cual puedes leer AQUÍ.

