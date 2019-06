Mike Pence: El pueblo de Venezuela está sufriendo bajo la dictadura brutal y opresiva de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asegura que en Venezuela siguen sufriendo ante el régimen de Nicolás Maduro, al contabilizar más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país.

lapatilla.com

“El pueblo de Venezuela está sufriendo bajo la dictadura brutal y opresiva de Nicolás Maduro. La crisis política en Venezuela ha provocado que más de 4 millones de venezolanos abandonen su país y solo empeora. Esto debe terminar AHORA”, escribió Pence en su cuenta oficial en Twitter.

El vicepresidente norteamericano se reunirá con el embajador de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, así como también con autoridades del Comando Sur antes que el buque hospital USNS Comfort inicie el viaje en la región para ayudar a los venezolanos.

The Venzuelan people are suffering under the brutal and oppressive dictatorship of Nicolas Maduro. The political crisis in Venezuela has caused more than 4 million Venezuelans to leave their country and it is only getting worse.

This must end NOW. #VenezuelaLibre

— Vice President Mike Pence (@VP) June 17, 2019