Senador Scott pide a la UE intensifiquen sanciones al régimen “asesino”

El senador estadounidense por el estado de Florida, Rick Scott, se pronunció este martes acerca de la noticia difundida por el diario The Wall Street Journal, que afirma que Nicolás Maduro vendió en marzo 7,4 toneladas de oro de las reservas de Venezuela por un valor de 300 millones de dólares para refinarlo en África y así, evitar las sanciones del Departamento del Tesoro.

Para Scott, “esta es una señal de que las sanciones están funcionando” y añadió que el gobierno de Estados Unidos necesita que sus aliados de la Unión Europea intensifiquen e impongan sanciones a lo que llamó “el régimen asesino” de Maduro. “Su tiempo está llegando a su fin”, sentenció el senador.

Rick Scott dio estas declaraciones a propósito de la reunión que mantuvieron el secretario de estado, Michael Pompeo, con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, este martes.

This is a sign that the sanctions are working. @NicolasMaduro is flailing. We need our EU allies to step up and impose sanctions on the murderous regime NOW.

His time is coming to an end. https://t.co/PIs8uESZAL

— Rick Scott (@SenRickScott) June 18, 2019