Las revelaciones de Marco Rubio que desesperan al régimen: Guaidó no ha perdido su “momentum”

El senador estadounidense Marco Rubio reveló este miércoles que el momento de Juan Guaidó en el liderazgo político no ha acabado y que el régimen de Nicolás Maduro está buscando medidas desesperadas para mantenerse en el poder.

“No es exacto decir que Juan Guaidó ha perdido su ‘momentum'”, dijo el congresista en su cuenta en Twitter, explicó que “lo que es exacto es que la mayoría de los venezolanos están comprensiblemente más centrados en su supervivencia cotidiana que en la política en este momento. El hambre y la enfermedad son difíciles de ignorar”.

Acotó que el régimen de Maduro está buscando desesperadamente ingresos en divisas extranjeras. “Están luchando cada vez más para mantener suficientes reservas y pagar facturas”. Mencionó que Maduro espera mover la moneda a canales formales recibiendo algunos de los 4.000 millones de dólares en remesas.

También señala que será más difícil para Rusia cambiar a su personal en Venezuela ya que algunas naciones podrían impedirle el sobrevuelo a los rusos para que realicen los cambios, que se han vuelto constantes en los últimos tres meses.

Finalmente, Rubio se refirió al caso de presunta corrupción con un par de miembros del equipo de Guaidó, detallando que los informes de apropiación indebida de fondos son evidencia de la diferencia entre Maduro y el presidente encargado.

“A diferencia de Maduro, no lo excusó ni lo negó, inmediatamente pidió a Colombia investigarlo y responsabilizar a los culpables”.

What is accurate is that most Venezuelans are understandably more focused on day to day survival than on politics right now. Hunger & disease are hard to ignore.

It isn’t accurate to say @jguaido has lost “momentum”.

2/4: Meanwhile the #MaduroRegime is desperately searching for foreign currency. They are increasingly struggling to maintain sufficient reserves & pay bills. Expect them to target some of the $4 billion in remittances as a way to move currency into formal channels.

3/4: We are approaching the 3 month mark of Russia deploying personnel to #Venezuela . Expect #Putin to swap out many of the current personnel with new ones soon. Will be interesting to see which nations allow them overflight access to do this.

4/4: Reports of misappropriation of funds by 2 people associated with the opposition is evidence of the difference between #Maduro & @jguaido

Unlike Maduro he didn’t excuse it or deny it,he immediately asked #Colombia to investigate it & hold anyone responsible accountable.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 19, 2019