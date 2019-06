Caiga Quién Caiga: Diosdado exige ser incluido en la negociación o…, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Tres o cinco días de “colas”, o compras la gasolina a un dólar por litro. La electricidad descontrolada totalmente, no sabes cuándo llega ni cuando se te va. Con el agua no hay problema: Nunca hemos tenido en 16 años. Compramos camiones cisternas, a través de un convenio entre camioneros y el condominio. El transporte público desapareció, el lamento de comprar medicinas o alimentos es intenso. Si tienes 100 dólares el mejor negocio es ir a Maicao a comprar. Cien (100) veces más económico que en Venezuela. Las noches y las tardes la soledad te persigue, la oscuridad se apodera del paisaje urbano. De cada diez (10) negocios, siete (7) por diversas razones están cerrados. Es parte de la realidad del occidente del país. En otras ciudades no es así, probablemente Maracaibo es la más sufrida.

En medio de esto, seguimos aquí. Nos negamos a irnos. A abandonar nuestra historia, nuestra reputación. Arrancar de cero en otros paisajes. No es fácil. Muchos aún luchamos.

La pregunta para mi sigue siendo la misma ¿Por qué esta tiranía no termina? ¿Será posible este año? Me la hace mucha gente también. No creo responde la mayoría desesperanzados. Lo que ocurre es que tenemos 20 años criticando. Prácticamente todo se ha dicho. A Chávez y a Maduro, admitámoslo se les ha dado con todo y nunca ha sido suficiente. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el fenómeno?

¿CON GUAIDÓ O CON EL QUE SEA?

Ahora los que creemos en una alternativa distinta tenemos que ser exigentes. Cuando CAP decíamos cualquier cosa es mejor que AD y llego Chávez. No repitamos historias. Es necesario tener gnoseología del error. Cuando a uno lo pica una culebra, le corre a un cotejo, a “un machorro”, decimos en el Zulia.

DIOSDADO EXIGE SER INCLUIDO O…

Si queremos terminar esta saga de terror en Venezuela. Al Hijo del Furrial debe incluírsele. En su programa del miércoles 19 de junio 2019, como lo ha dicho en otras oportunidades, expreso “el que esté pensando que vamos a salir de Nicolás” se equivoca. Palabras más, palabras menos. Si sabemos interpretarlas, el mensaje es que no hay salida de NICOLÁS NI ARREGLO sin incluirlo a él, a Diosdado. El llamado Stalín de esta revolución. Está claro, los negociadores deben atender la situación de Diosdado. El controla el PSUV y se los dijo a los cubanos: Está dispuesto a inmolarse si no hay inclusión de su caso y explotan todos. El portal KONZAPATA en una acertada visión del personaje señala: El Stalin del chavismo, mafioso, astuto, autoritario de línea propia y dura, desalmado, desconfiado, enemigo del diálogo, no hay salida negociada, sino violenta la impunidad de éste personaje, no es negociable esa reunión en la Habana, es más una celada hacia Cabello, él no es su hombre y nunca lo será, es un obstáculo para el control total del tablero de la isla, eso nunca pudo verlo Chávez y sí lo vio ya era demasiado tarde, el jodiendo se jodió él solito al ponerse en manos de los cubanos, Cabello lo sabe, ambos se cuidan el uno del otro, está es una alianza circunstancial y efímera en el tiempo y espacio cada vez más breve y limitado.

DIOSDADO EN CUBA

El primer error de todos los que han hablado del tema de Diosdado en Cuba, es sobre el viaje. Él no fue llamado, él llamo y pidió la reunión. Esto me lo confirma una fuente de su tierra en el Estado Monagas.

Muchos olvidan que Stalín fue un hombre eficaz, aunque no eficiente. No le importaba la forma. Para él, el fin justificaba los medios como estableció Machiavello en su obra El Príncipe. Stalín poco a poco, acabo con todos los obstáculos a su ambición.

Agrega Konzapata: “Hoy Diosdado Cabello y sus antiguos rivales cubanos juegan del mismo lado. Cualquier salida que culmine con un cambio de gobierno en Venezuela es mala para sus respectivos intereses. No les interesa un diálogo, acuerdo o negociación que resulte en un proceso electoral y una transición. Desde entonces Tascón se dedicó a pregonar públicamente lo que en las bases del chavismo se decía de Cabello: que el 11 de abril de 2002 (cuando era vicepresidente) se escondió, que era el jefe del chavismo sin Chávez, que tenía dinero y poder, pero no votos. En las primeras elecciones internas del PSUV fue uno de los menos votados y sólo quedó como suplente de la dirección nacional. Pero Chávez lo impuso como primer vicepresidente del partido… Hasta que el 8 de diciembre de 2012 las cosas cambiaron cuando el comandante-presidente designó como heredero a Nicolás Maduro. Detrás de esa decisión estuvo la mano del régimen cubano. Ese mismo régimen al que esta semana se acercó con el artificial pretexto de la organización del XXV Foro de Sao Paulo, que tendrá lugar en Caracas del 25 al 28 de julio. En la eventualidad de un cambio político en Venezuela, los intereses de China, de la Fuerza Armada Nacional (y los generales) e incluso el PSUV (y sus gobernadores y alcaldes) se podrían acomodar a la nueva situación. Pero Diosdado Cabello no. Y los gobernantes cubanos tampoco. Ellos son los radicales

¿DESCIENDE LA POPULARIDAD DE GUAIDÓ O SU PODER DE CONVOCATORIA?

Coincido con el Senador Republicano de Estados Unidos, Marco Rubio: “No es exacto decir que Juan Guaidó ha perdido “impulso”. Lo que es correcto es que la mayoría de los venezolanos están comprensiblemente más enfocados en la supervivencia diaria que en la política en este momento. El hambre y la enfermedad son difíciles de ignorar”.

VLADIMIR EN LA MIRA

El militar desarrolla un juego peligroso. Ese ajedrez requiere de un buen tablero. Giras, reuniones, entregas de ayudas, hasta de vehículos. En un acto de ascenso de militares hablo así: “El lado correcto de la historia es respetar la voluntad popular, no es venir a tratar de borrar a millones de venezolanos y venezolanas que creen en la democracia”. Lo citó porque me han informado algunos amigos militares que sospechan de algún acercamiento, pacto, que se yo, con Leopoldo López. Esperemos, quizá solo son comentarios sin fundamento.

CONFIRMADO LO QUE DIJE EL LUNES 17 Junio 2019

El periodista argentino Pedro Brieger, director del Portal Nodal, estima que Michelle Bachellet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, está en capacidad de conseguir una salida negociada a la grave crisis política que atraviesa Venezuela.

“Lo que importa es que logre una salida negociada a la crisis”, precisó. Lo mismo expresamos en la columna citada ut supra.

NUEVOS ACTORES EN ZULIA

Este lunes Juan Urdaneta, dirigente político de base, en visita a un medio de comunicación, instó a despolitizar las organizaciones comunales para brindar atención a los principales problemas que afectan a las comunidades. Indicó que la política comunal es para ayudar a las comunidades a formular y direccionar los proyectos sociales. “Qué pasaba anteriormente la mayoría de las asociaciones se conformaba y las personas desconocían como elaborar un proyecto social. A raíz de esto los entes gubernamentales se valían de estas pocas solicitudes para ellos decidir qué obras elevar a los organismos nacionales”.

CONFERENCIA DEL MAL EN CARACAS EL 25 JULIO 2019

Delegados del Foro de Sao Paulo. Leo un Whatsap “Mientras se agota el tiempo para la democracia y aumenta para la dictadura en conversaciones aparentemente infructuosas en Noruega, Suecia, USA y España, ocupamos gran parte del tiempo en descifrar la diplomacia de Twitter de los asesores de seguridad de USA o en el llamado al “diálogo para ¡elecciones ya!” de “opositores y analistas “políticamente correctos”, Cuba reunió la semana pasada en Managua a los representantes de su veterano ejército con oficiales de Venezuela, Rusia y otros “Albas” para analizar, planificar y unificar la defensa de las revoluciones (léase subversión, tráfico de drogas) de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mientras Venezuela y sus aliados democráticos se agotan en declaraciones, muchas de estas necesarias, ellos se reúnen en salas situacionales militares para planificar operaciones estratégicas continentales, regionales y globales. Resulta que Cuba y sus muñecos de ventrílocuo Chávez y después Maduro están en guerra contra nosotros desde hace 20 años y aún algunos no despiertan a esta realidad, pensando que enfrentan un contendor que respeta sus reglas democráticas y que a través del diálogo “ganar-ganar” (como dicen los manuales corporativos) resolverán la crisis. A estos políticos y analistas les convendría preguntarse del por qué, en medio del caos que reina en el país, se reunirán en Caracas el 25 de julio los representantes internacionales del Foro de Sao Paulo. Antes de suministrar la lista de las organizaciones invitadas, es interesante revisar las que no aparecen públicamente en el programa de actividades ya que asistirán como invitados no visibles o como observadores. Juegan a quemar las naves”. Oremos mucho para repeler a las oscuras fuerzas que pretenden seguir apoderados de Venezuela.

