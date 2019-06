Canadá retiró al exjefe del Sebin, Manuel Christopher Figuera, de su lista de sancionados

El gobierno de Canadá informó este jueves que retiró de su lista de sancionados al exjefe del Sebin, Christopher Figuera.

lapatilla.com

Las autoridades canadienses dieron a conocer la noticia mediante una publicación en la cuenta de Twitter de las actividades de política exterior de ese país.

“Canadá ha elimidado al General Christopher Figuera de la lista de sanciones canadienses. El general Christopher Figuera roto las filas con el régimen de Maduro y ha pedido un cambio en. Alentamos a otros que creen en la democracia para que el pueblo venezolano siga su ejemplo”, cita el tuit.

?? has removed General Cristopher Figuera from the list of Canadian sanctions. General Cristopher Figuera has broken ranks with the Maduro regime & has called for change in ??. We encourage others who believe in democracy for the Venezuelan people to follow his example.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 20 de junio de 2019