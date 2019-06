¡Insólito! Conoce a los niños que ven “gente muerta” para asustar a sus padres

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Vada Green tenía apenas cinco años cuando un convicto que había escapado de una prisión local entró en la casa de su familia y la persiguió escaleras arriba.

Por Lauren Libbert / The Sun

Ahora con 19 años, Vada recuerda el incidente tan claro como el día, pero ahora sabe que el hombre que intentó atraparla era en realidad un fantasma, y que ella era la única que podía verlo.

Puede sonar extraño y descabellado, pero Vada es uno de los aproximadamente 18 millones de británicos que afirman haber visto un fantasma, y ??según los expertos, ver fantasmas cuando era niño no es tan raro como la gente piensa.

A principios de este mes, el cantante Robbie Williams afirmó que al igual que el joven Cole Sear en el Sexto Sentido, solía conversar alegremente con los espíritus cuando era niño, e incluso escribió su exitosa canción “Angels” como un homenaje a ellos.

Él dijo: “Cuando era niño solía hablar con personas muertas. Asusté a mi padre … eran personas que habían fallecido “.

El médium psíquico Blair Robertson afirma que los niños pueden ver espíritus porque no tienen las limitaciones de la vida y los sistemas de creencias instalados completamente como los adultos. “No se les” enseñó “que” los fantasmas no existen “, por lo que esa limitación no está ahí”, explica.

“Es probable que nuestros seres queridos fallecidos nos estén vigilando. Estoy absolutamente convencido de que explotan esta ‘apertura’ para visitar a los niños pequeños en particular”, comentó.

Aquí, hablamos con dos personas que, como Robbie, solían conversar con personas muertas, y una madre cuyo hijo de tres años tenía un espíritu de compañero de juegos.

“Un prisionero muerto con una bola y una cadena corrió hacia mi”

Vada Green, de 19 años, ejecutiva independiente de redes sociales de Surrey, ha estado viendo a personas muertas desde que era una niña pequeña.

Ella dice: “Mi madre solía asustarse cuando era pequeña porque solía saludar a una anciana que mis padres no podían ver. Saldríamos de nuestro camino de entrada y yo saludaría y les diría cómo estaba ella parada allí, mirándonos. Acabábamos de mudarnos a una casa nueva y mi madre encontró más tarde fotos en un cajón, que debieron haber sido dejadas por los dueños anteriores, y ella dijo que señalé a una anciana en una de las fotos y dije que era ella. Al crecer, vi muchos más fantasmas. Nos mudamos a una vieja casa adosada victoriana en Norfolk cuando tenía cinco o seis años y recuerdo haber despertado una vez en medio de la noche y una mujer sentada junto a mi cama”, detalló.

“En otras ocasiones, estaba en mi habitación jugando con coches de juguete y dos niñas pequeñas se unían a mí, aproximadamente de la misma edad, y solo charlábamos y jugábamos a los coches. Bajé las escaleras y le dije a mi madre que estaba muy sorprendida porque mi prima del lado de mi padre tenía dos niñas y una de ellas murió de cáncer a esa edad. Ella creía que vi a mi prima a quien nunca había conocido”, continuó.

“Nuestra casa también estaba justo al lado de una antigua prisión y recuerdo haber ido a la habitación de mis padres para conseguir algo un día y vi a un hombre parado allí con uniforme de prisionero a rayas con una bola y una cadena alrededor de los tobillos y comenzó a correr hacia mí. y me quedé petrificado”, explicó.

“Los fantasmas a menudo me hacían sentir miedo. Mi hijo vivía en una casa de nueva construcción en tierras viejas y si me quedaba en la habitación de repuesto cuando tenía 10 u 11 años, veía cosas que se movían en el jardín y tenía que dormir en su cama. Se había vuelto a casar con alguien cuyo padre había sido dueño de la tierra. Lo conocí una vez cuando estaba vivo y no era un buen hombre”, resaltó.

“Después de que muriera, a menudo aparecía en todas las habitaciones, amenazante y amenazante, y odiaba la energía negativa que traía a su casa. Entonces, un día, simplemente desapareció, lo que fue un gran alivio.Dejé de ver a la gente cuando era adolescente, pero todavía tengo este sentido o sentimiento adicional sobre un lugar. Tanto mi madre como mi madre creen en los espíritus o en algo “otro”, por lo que nunca me ridiculizaron y siempre me creyeron. Estoy agradecido por eso”, cerró.

Mi hijo de 3 años me dijo que un hombre “viene a jugar”

Rachael Rogers, de 40 años, abogada de Wokingham en Berkshire, tiene un hijo de 12 años, Thomas, que tenía un espíritu de compañero de juegos.

Ella dice: “Estaba acostando a Thomas una noche cuando él tenía tres años y él dijo: Ese hombre está allí, justo ahora, junto a ti. Él es el que viene a jugar conmigo. Volví la cabeza pero no pude ver nada. No seas tonto, amor, le dije. No hay nada allí. Pero Thomas se mostró inflexible e incluso describió cómo llevaba gafas y era mayor y más alto que yo, pero estaba muy triste. Fue tan espeluznante” detalló.

“No parecía asustado, pero le dije que lo sacaría de la habitación conmigo al pasillo para que pudiera dormir. Estaba aterrorizada, bajé las escaleras y tomé una copa de vino para calmar mis nervios. Al día siguiente le pregunté a Thomas si recordaba al hombre y podía dibujarlo. Agarró el lápiz y comenzó a garabatear a un hombre palo que llevaba un par de gafas grandes de montura gruesa. Yo estaba desconcertado”, explicó.

“Durante los siguientes dos meses, Thomas siguió viendo a este hombre y “jugando” con él, y habitualmente lo llevaría a la hora de acostarse para que pudiera dormir. Traté de racionalizar la “visión” de Thomas y me pregunté si era solo una imaginación activa. Pero después de investigar, aprendí que los niños eran bastante susceptibles a ver espíritus y comencé a abrir mi mente a esa posibilidad. Casi al mismo tiempo, comencé a investigar mi árbol genealógico. Mi tía había conseguido algunas fotos viejas y ella me las envió”, reiteró.

“Estaba mirando a uno de ellos, una foto de mi nan el día de su boda, cuando Thomas entró, lo miró y dijo: ¡Ese es él! Ese es el hombre que vino a jugar conmigo. Sentí que los pelos se erizaban en mi nuca. Fue el segundo marido de mi nan, a quien no vi que creciera mucho y murió en sus 80 años, cuando tenía 16 años. Thomas no tuvo muchas otras visiones o compañeros de juego fantasmales, pero creo que tiene un don extra sensorial”, dijo.

“Los espíritus que vi no se dieron cuenta de que estaban muertos”

Kenny Mammarella-D’Cruz, de 54 años, de East London, es conocido como The Man Whisperer y ayuda a los hombres con su salud mental, emocional, social y espiritual.

Él dice: “No sabía que había algo que estaba viendo que otros no vieron hasta que un amigo de la familia murió cuando yo tenía cinco años y no entendí por qué mi familia lloraba dentro de nuestra sala de estar, en lugar de simplemente dejar que Él entra por las puertas de cristal. Él era tan real para mí como lo eran ellos”, comentó.

“Solía ??ver a personas que habían dejado sus cuerpos, aunque una vez que me di cuenta de esto me dio miedo y les pedí que dejaran de mostrarse y que se comunicaran conmigo en pensamientos, sentimientos e imágenes en mi mente. Muchas veces estos espíritus estaban confundidos. Es como si no se hubieran dado cuenta de que estaban muertos y simplemente estaban atrapados”, contó.

“El fantasma de un hombre que solía vivir en nuestra casa vendría a mi habitación cuando no había nadie más alrededor y me decía que nuestra familia tenía que salir de la casa. Era un viejo gruñón y realmente solía asustarme, pero un día me armé de valor y le dije que ahora vivíamos allí y que él necesita seguir adelante… y luego se fue”, agregó.

“Esto me pasaba muy a menudo como un niño, y el momento más activo con los espíritus era tarde en la noche después de las 11 pm y antes de las 3am. Cuando me hice mayor, hablé con algunas personas en iglesias espiritistas sobre lo que podía ver, pero querían que subiera al escenario y hiciera demostraciones y cosas, pero no estaba preparado para eso. Entonces, mientras que los Ángeles de Robbie pueden haberle ofrecido mucho amor y protección, parece que otros no son tan amigables”, cerró.