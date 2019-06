Senador Scott: Si las sanciones no funcionan, debemos estar listos para hacer lo necesario

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por Florida de Estados Unidos, Rick Scott, aseguró que Estados Unidos mantienen todas las opciones en la mesa para que se resuelva la crisis en Venezuela, pero también aseguró que si esto no da resultados, se debe hacer lo “necesario para hacer el trabajo”.

“Todas las opciones, incluido el uso de activos militares estadounidenses, DEBEN permanecer sobre la mesa. Las sanciones son parte de esta estrategia y debemos continuar en ese camino. Pero si las sanciones por sí solas no alcanzan nuestros objetivos, debemos estar listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacer el trabajo”, dijo.

Asimismo, aseguró que “La crisis en Venezuela es una crisis en América. Es una crisis que amenaza la seguridad de nuestros aliados en América Latina y en los Estados Unidos de América”, comentó.

De igual forma, reiteró que Rusia les importa drena los recursos naturales de Venezuela “Rusia apuntala a Maduro mientras drena los recursos naturales de Venezuela . Estos recursos son el alma de lo que solía ser una economía vibrante. Y no es solo económico. Rusia ha proporcionado apoyo militar”, expresó.

All options, including the use of American military assets, MUST remain on the table.

Sanctions are a part of this strategy and we must continue on that path. But if sanctions alone don’t achieve our goals, we must be ready & willing to do what is necessary to get the job done.

— Rick Scott (@SenRickScott) June 20, 2019