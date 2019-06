¿Hacia dónde ha partido la diáspora venezolana, según la Usaid? (MAPA)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de los Estados Unidos reporta por su cuenta Twitter la migración de 4 millones de Venezolanos de los cuales 3.2 millos hacen vida en espacios Latinoamericanos.

lapatilla.com

El administrador de la Usaid, Mark Green mediante la pagina de dicha organización expresó su sentido de hermandad hacia el pueblo venezolano, sin embargo acota que estas ayudas no son la solución a largo plazo y que la esperanza no se debe perder en ningún momento. Según las estadísticas publicadas Colombia alberga 1.3 millones de migrantes, Perú 768 mil, Brasil 168 mil y Paraguay 500 venezolanos, entre otros.

“Como buenos vecinos y simpatizantes del pueblo venezolano, nos complace poder ayudar, pero todos sabemos que esta acción es simplemente una respuesta a corto plazo, no una solución. Por el bien del pueblo venezolano y de toda la región “Debemos esperar que el régimen de Maduro libere su control aplastante y que veamos un retorno a la democracia y al estado de derecho, por el bien de los venezolanos que merecen un futuro pacífico y esperanzador”. – fueron las palabras del Administrador G. en la página Oficial de la USAID. – (Traducción libre por lapatilla.com)

4M people have now fled the crisis in #Venezuela. For more information on how @USAID is supporting response efforts throughout the region, visit https://t.co/HWTwhnqlCb. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/RYusx3sqcV

— USAID/OFDA (@theOFDA) June 21, 2019