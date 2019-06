¡Sube la temperatura! Caterina Valentino y su foto en ropa interior es lo más caliente que verás hoy

View this post on Instagram

Feliz sábado de descanso gente linda!🙌🏻 No es lo que te digan los demás. Es lo que ves en el espejo. Te gusta? SI NO TE GUSTA A TRABAJAR!!! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ En Madrid engordé unos cuantos kilitos…. todos tenemos ups and downs….. subidas y bajadas. Lo importante es regresar. No estoy seca. Ni como me gusta estar. Me me comprometo conmigo a lograrlo! #FOCUS🖤 . . . Comparto lo que hago a ver si les funciona a ustedes: . 🔖Duplico mis dosis de limón. 🍋 Mañana y noche. Agua 💦 y siempre le echo un chorro de limón. Eso hasta el hambre me quita. . 🔖Bájale al alcohol. Solo social…. y trata de tomar Vodka más que cualquier otra bebida. 🍷 . . 🔖 En la noche toma algo caliente, una sopita eso da sensación de saciedad. 🍜 Algo caliente asienta siempre estómago. Es 70% lo que comes 30% el ejercicio. . . 🔖Gánale a la ansiedad. Primero. UBICA QUÉ TE LA GENERA?. Es el peor enemigo. Y decídete a que NO TE GANARA! .Dile NO ME VENCERÁS! . . 🔖Trata de estar con personas que RESPETEN TU DIETA.🤗 . 🔖Ejercicio al menos 3 veces a la semana. Oblígate🤸🏿‍♂️ . . 🔖Ten a mano siempre frutos secos. Maní. Almendras, incluso hojuelas de corn flakes. 🥜 . . . 🔖Epa 😤 y el MOMENTO ES #AHORA 👊🏻👊🏻👊🏻💪🏻VAMOS! ❤️ . . . 🔖Apenas empieces a ver cambios! Es más fácil!👏🏼 Los amo más ❣️❣️❣️ ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️quién se anota❓ NO HAY FUERZA MÁS PODEROSA QUE LA VOLUNTAD! Vamos!!!!🤗 #Motivation #Body #health #diet #diettips