Bolton trató con su homólogo ruso el control de armas en Venezuela y Ucrania

El asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, se reunió este lunes con su homólogo ruso Nikolay Patrushev donde hablaron sobre el control de armas en Ucrania, Venezuela y otros temas.

Desde Jerusalen, Bolton también aseguró que esperan la histórica reunión trilateral que tendrán este martes con su homólogo israelí.



Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 24, 2019