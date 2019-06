“Como película de suspenso”: Revelan detalles sobre el escape de Simonovis

Click to email this to a friend (Opens in new window)

A más de un mes del escape del ex comisario Iván Simonovis, el periodista de la agencia de noticias Associated Press (AP), Joshua Goodman, indicó que, este martes 25 de junio, publicará una entrevista donde revelará como se llevó acabo la liberación.

A través de su cuenta en Twitter, el periodista adelantó que “es un thriller que incluye un rappel nocturno por una pared de 25 metros y un engorroso cruce por agua de 14 horas”.

“Mañana tendré la historia de Simonovis’ escapar del arresto domiciliario en una primera entrevista del exilio en Washington”, dice Goodman.

Tomorrow I'll have the story of Simonovis' escape from house arrest in an his first interview from exile in Washington. It's a thriller that includes a nighttime rappel down a 25-meter wall and an ill-fated 14 hour water crossing @AP https://t.co/JhHgbpgu3s

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 25, 2019