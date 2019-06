El mensaje de Salomón Rondón a Rafa Benítez tras su salida como técnico del Newcastle

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Concentrado con la selección de Venezuela en la Copa América Brasil-2019, el delantero Salomón Rondón envió este lunes un mensaje al español Rafa Benítez tras anunciarse la salida del entrenador del Newcastle, manifestando estar seguro de que “tendrá éxito” vaya a donde vaya.

“Debo decir” que Benítez “merece un enorme crédito por todo lo que logró nuestro equipo la pasada temporada. Estoy seguro de que tendrá éxito en su próximo trabajo. ¡Todo lo mejor, capataz!”, escribió Rondón en Twitter.

I must say that @rafabenitezweb deserves huge credit for what our team achieved last season, and I'm sure he'll have success in his next job. All the best, gaffer! pic.twitter.com/nFwgXbUtB9

— Salomón Rondón (@salorondon23) June 24, 2019