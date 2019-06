Scott emitió nueva advertencia a Rusia tras la “mala decisión” de enviar otro avión a Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador estadounidense Rick Scott, se pronunció este lunes 24 de junio, luego de conocerse sobre el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea Rusa en suelo venezolano.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Scott calificó esta decisión de Rusia como un “movimiento desafortunado”, señalando que: “Rusia debe prestar atención a nuestras advertencias”.

Un avión con la bandera rusa, aterrizó este lunes en el aeropuerto de Maiquetía, de acuerdo a la información de la agencia de noticias Reuters.

En marzo pasado, dos aviones procedentes de Rusia, llegaron al país con oficiales militares y unos 100 soldados ocasionó un enfrentamiento diplomático con Washington, quien lo calificó en ese momento como una “escalada temeraria”.

Unfortunate move.

Russia should heed our warnings. We will remember who stands with the people of #Venezuela and we will remember who stands with their oppressor, @NicolasMaduro. We have long memories. https://t.co/ihEaRa853p

— Rick Scott (@SenRickScott) June 24, 2019