Trump: No protegeremos a los buques petroleros extranjeros gratuitamente

Los países que obtienen su crudo a través de las rutas marítimas del Medio Oriente deben proteger sus propios barcos a lo largo de las rutas, dijo el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

“China obtiene el 91% de su petróleo del estrecho, el 62% de Japón y muchos otros países también. Entonces, ¿por qué estamos protegiendo las rutas marítimas de otros países (muchos años) para obtener una compensación cero? ”, Escribió el lunes el presidente Trump

“…. un viaje peligroso. ¡Ni siquiera necesitamos estar ahí en el sentido de que Estados Unidos acaba de convertirse (de lejos) en el mayor productor de energía en cualquier parte del mundo! ¡La solicitud de Estados Unidos para Irán es muy simple-No Armas Nucleares y No Hay Más Patrocinio del Terror! continuó Trump en su cuenta twitter

A principios de este mes, dos buques petroleros, uno propiedad de una empresa japonesa y el otro de una compañía noruega, fueron atacados en el Golfo de Omán, justo a las afueras del Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y la zona de mar abierto. Los flujos diarios de petróleo a través del Estrecho de Hormuz representan alrededor del 30 por ciento de todo el petróleo crudo y otros líquidos comercializados vía marítima.

Mientras Irán niega con vehemencia la participación en los ataques contra los dos buques petroleros, Estados Unidos señala a la República Islámica de estar detrás de los ataques. El secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, dijo el fin de semana pasado que el Estrecho de Ormuz permanecerá abierto para todos los buques .

Días más tarde, Irán derribó un avión no tripulado estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, alegando que había violado el espacio aéreo de Irán. Estados Unidos alegó que el avión no tripulado estaba en el espacio aéreo internacional. La tensión aumentó a fines de la semana pasada y los precios del petróleo aumentaron. Aparentemente, EE. UU. había preparado una respuesta militar con ataques contra objetivos iraníes, antes de que el presidente Trump detuviera el supuesto ataque planeado 10 minutos antes porque “no eran proporcionales al derribo de un avión no tripulado”.