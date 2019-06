Caiga Quién Caiga: CONJURA MILITAR EN VENEZUELA ¿Realidad o Ficción?, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Conversó con un viejo amigo. Fue comandante (Teniente Coronel) como Chávez. Lo conoció bastante bien. Incluso desde la academia. Como otros, aseguro que Chávez fue el “tonto útil” de Fidel, quien siempre envidió la historia venezolana y quería hacer de Cuba, la capital de un conglomerado de países latinoamericanos. Fidel tuvo desde niño un gran resentimiento. Su papá fue una de las primeras víctimas. Hombre muy peligroso. Un sicópata político. Durante su infancia envió una carta a un Presidente Estadounidense y este le contesto, en términos que era evidente no haberla leído. Eso lo frustro. Quizá si la historia hubiese sido distinta, él también actuaría igual solo que como un dictador de la derecha. Ni Fidel ni su hermano, de raras inclinaciones, definitivamente tenían remedio. Pronto descubrieron la utilidad de su ubicación geopolítica. Cuando afirmaban que su campo de batalla era el mar, no mintieron. Es cierto. El problema es que lo utilizaron para introducir drogas a Estados Unidos. Ha sido la manera más fácil de combatir a esa gran nación y de paso muy lucrativo.

El castrismo es la peor plaga que ha llegado a la tierra de Bolívar, de Miranda, de Páez.

¿Por qué Chávez?

A pesar de que ARIAS era más izquierdista que Chávez, el elegido fue éste y no el otro. El 4 de febrero, Chávez fracaso. En el fondo él era un cobarde. Arias siempre fue exitoso. Chávez por sus deformaciones de pensamiento, era más débil. Más fácil de dominar. Arias se quebraba con dinero y ellos nunca iban a poder en esa materia competir con el “imperio gringo”. Lo de Chávez era una obsesión, una enfermedad por el poder. Una deformación del “zoom politikon” de Aristóteles. Sus ejecutorias hacen de las lecciones de Machiavello, un juego infantil.

Arias comete el error de enlazar a Chávez nuevamente con la guerrilla colombiana. Luego de su gira internacional, donde juró no ser comunista, no creer en Fidel ni en la guerrilla, Arias recompuso esa relación. El problema es que esa guerrilla colombiana nada tenía que ver con la conocida por Chávez en los llanos. No era nada romántica como la nuestra de los 60, aunque estuviera equivocada. El financiamiento del narcotráfico ha impedido el éxito de sus enemigos en Colombia.

El fallecido Rodríguez Araque, y German Ferrer, esposo de Luisa Ortega, siempre fueron hombres de alta confianza castrista. Ellos hacen el trabajo y lo vinculan con Fidel.

Además después de la Generación del 28, ninguna otra ha tenido la formación, el temple, la visión e inteligencia necesaria para enfrentar el monstruo de mil cabezas de esta falsa revolución.

Fidel estaba clarísimo de lo urgente de hacer: penetrar la FANB. Lo hizo magistralmente. Hoy se declaran “Chavistas, socialistas y revolucionarios”, violando flagrantemente la Constitución.

La izquierda venezolana del momento arrastraba un gran resentimiento, pues durante el mandato adeco-copeyano, fue “pacificada” a fuerza de billete. Eso de que fue derrotada por el ejército es una fábula creada con fines propagandísticos para mantener el espíritu militar. Si fue combatida ciertamente. Pronto los Estados Unidos implemento el uso de su mejor arma para doblegar a los comandantes guerrilleros: el “dólar” y los quebró uno a uno. Los “aburgueso” por así decirlo. Muchos incluso se hicieron más capitalistas que Adam Smith o Mises. Es lo mismo que actualmente hacen, uno por uno con los colaboradores de esta dictadura y de paso prometiendo un “perdón” que a todas luces, para quienes han violado flagrantemente derechos humanos, luce muy atractivo. Leo y escucho al General Figuera, entrenado personalmente por los Castros y no sé de verdad si reírme o molestarme. Igual con El Pollo y con tantos otros.

Trump, hizo lo mismo el 30 de abril pasado, solo que alguien se “enquesó” y no repartió todo ni a todos, con el resultado conocido.

El pensamiento estadounidense es muy simple. Ese es un país de mayoría “tonta”, solo que como son más de 350 millones, unos 50 millones son brillantes y eso es más que suficiente para someter a otras naciones. El razonamiento básico es “SI LOS PODEMOS COMPRAR, ¿Por qué los vamos a matar?”. La promesa del perdón también tiene un inestimable perdón.

Una FANB depauperada en un 90%. Con oficiales, suboficiales y tropas, en una alarmante miseria, reciben menos de mil calorías diarias en los ranchos militares, donde es común observar la “pelazón”, acudiendo muchos a continuar la corrupción para sobrevivir, tiene que ser un cuerpo que vive y vivirá en CONJURA PERMANENTE hasta que salga Maduro-Diosdado del poder y se democratice la riqueza, solo obtenida por un reducido grupo.

No hay de otra. La división y enfrentamiento interno es evidente. A Simonovis lo ayudo a escapar un cuerpo de seguridad del Estado, supuestamente dominado por el compadre del número dos. Igual salió Ledezma y todos los que se han ido. Lo mismo sucedió con Leopoldo. Eso seguirá pasando.

No hago pronóstico de cuando sucederá. Habrá cambios. Reacomodos. Puede incluso permanecer Maduro pero sin el mismo poder. Es una posibilidad que va a depender de la fragmentada oposición, también penetrada por la corriente de Sao Paulo.

Sin ser vidente está clarísimo que de no haber una convocatoria a elecciones y un gobierno de transición, un nuevo golpe está en marcha. Antes de que finalice el año ocurrirá. ¿Quién lo dará? Un militar inconforme y que sucumbirá al ofrecimiento de los Estados Unidos. Maduro no tiene como cumplir. Está quebrado y solo puede acudir al miedo. Ni Diosdado escapa de esa tentación y Padrino mucho menos. Pudiera ser con o sin Guaidó. Son tres los sectores militares que se enfrentan por el control del poder.

Los cubanos hacen todo lo posible. Sacaron a Chávez del juego cuando muy tarde, él se percató. Diosdado no es de su confianza, aunque es un aliado circunstancial.

Un sector opositor muy comprometido, insiste en el diálogo.

Terminó como me dijo en una placida conversación un amigo margariteño, muy cerca de la casa de un “superenchufao”: Recién nombrado primer ministro de Inglaterra Winston Churchill, en ocasión de la difícil situación británica ante la agresión de Hitler en la segunda guerra mundial, un periodista le pregunta sobre las posibilidades de diálogo con Alemania y el viejo zorro inglés responde: NO SE PUEDE DIALOGAR CON UN TIGRE CUANDO TIENES TU CABEZA DENTRO DE SU BOCA.

Es decir, la oposición primero debe sacar su rostro de las fauces del animal. Tomar la loma, para un mejor escenario y dominio de escena, en esta batalla, cualquiera sea la solución que se encuentre.

VENEZOLANOS EN CHILE

El periodista Paul Sfeir desde el Congreso de ese país me comenta ante el reclamo de una venezolana con los nuevos requisitos para ingresar a ese país:

1.- No entiendo cuál es el punto de la señora.

2.- En Chile quieren mucho a los venezolanos. La xenofobia en Chile es casi cero (0).

3.- Chile tiene una legislación que hay que cumplir. Si hay detalles por mejorar y el gobierno lo está haciendo pero hay que comprender que Chile es un país que nunca recibió una inmigración de la envergadura de la actual.

4.- La embajadora Gutiérrez es aceptada y reconocida por el gobierno; lo que aún no tiene es el plácet del gobierno dado que Chile no ha roto relaciones con Venezuela, sin embargo ella se maneja al más alto nivel del estado y me consta dada mi posición en el Congreso de Chile. No hay embajadores y están “congeladas” las relaciones, pero no rotas. Si hay una oficina de la embajadora Guarequena Gutiérrez en Santiago, que se usa para reuniones diversas, pero aún no tiene funciones consulares. Tomar posesión de la sede de la embajada y el consulado en Santiago es un tema delicado dado el poder y lo agresivos que pueden ser los comunistas chilenos y cubanos infiltrados en el país. Cada vez que hemos convocado a una protesta frente a la embajada llegamos 50 venezolanos opositores y 500 chilenos comunistas y cubanos infiltrados que están de planta custodiando esas instalaciones. Cuando la proporción sea la inversa, ahí veremos…

5.- Sobre el consulado y las gestiones consulares, tengo diferentes versiones; A unos los tratan bien, a otros mal… Como todo lugar en que uno depende de lo “obstinado” del funcionario.

ZULIA

PREGUNTA INCÓMODA

Le pregunto a Segundo Chirinos quien criticaba mucho los cuidados estéticos de la Alcaldesa anterior, quien además de ser mujer, es muy bella y uno podía justificar tales “caprichos”. Ahora mi pregunta es ¿Se puede justificar eso en un ALCALDE HOMBRE? Solo pregunto nadie se moleste y ¿Por qué Segundo Chirinos ha callado? Solo he sabido de él, cuando acudió en defensa de una empresa de nombre “flor pequeña” en italiano, contra acciones de actores enviados por el mencionado en comento. EN MARACAIBO Polimaracaibo sigue dando la cara, con fallas y aciertos en el tema del control de la venta de gasolina. ¿ORO EN LAS AGUAS DE LA REPRESA EL DILUVIO? Me preguntan algunos sobre este rumor. No insistan. No tengo elementos de convicción para asegurar o negar tales versiones. Ahora de llegar a existir esa situación, olvídense del “tango que ya Gardel murió”, allí manda la Guerrilla y ni el gobierno podrá intervenir. SEÑOR CASANOVA GRAVÍSIMO EL PROBLEMA DEL SUMINISTRO DE GAS en el Norte de Maracaibo. En el sector del Colegio Rosminí Plantas activadas vía las tuberías del sistema público de distribución, impiden a la mayoría poder usar sus cocinas.

TRUJILLO

También presenta muchos problemas de suministro de gasolina. Largas colas en la capital de ese estado.

Síguenos por twitter, Instagram y periscope como @angelmonagas. Nuestro canal de youtube caigaquiencaigacqctv y Ned Noticias, programa ASÍ AMANECE VENEZUELA. También de lunes a viernes en Gustosaradio.com 7:30 am hora Miami.