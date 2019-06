Irán le respondió a Donald Trump sobre la posibilidad de un conflicto militar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La idea de una “guerra corta” contra Irán es una “ilusión”, advirtió este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mohammad Javad Zarif, en alusión a las declaraciones del presidente Donald Trump.

Por: Infobae

El mensaje de Zarif a través de Twitter llega un día después de que Trump se mostrara confiado en que un eventual conflicto acabaría en poco tiempo, en referencia al poderío estadounidense.

Además, el canciller advirtió que “quien sea que comience la guerra no será el que la termine”, y descartó entablar una negociación con EEUU en medio de amenazas, al señalar que ambas son mutuamente exclusivas.

El miércoles, en entrevista con Fox News, el líder estadounidense aseguró: “Estamos en una posición muy fuerte si tal cosa llegara a ocurrir. Estamos en una posición muy fuerte y puedo decir que no duraría mucho”.

Además, en la víspera, Trump anunció la imposición de sanciones al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a ocho comandantes iraníes. El gobierno también anunció que se avecinaban sanciones contra el canciller iraní.

Misconceptions endanger peace @realDonaldTrump:

– Sanctions aren't alternative to war; they ARE war

– "Obliteration"=genocide=war crime

– "Short war" with Iran is an illusion

– Whoever begins war will not be the one ending it

– Negotiations and threats are mutually exclusive

— Javad Zarif (@JZarif) June 27, 2019