La enfermedad que Kate Middleton padece en secreto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kate Middleton es sin duda un ícono de la moda y una de las mujeres más queridas por ser parte de la realeza. Es la esposa del Príncipe William, heredero al trono británico y un día llegará a ser reina consorte, pero aunque todo parezca un maravilloso cuento de hadas, no hay que pueda hacer para combatir la enfermedad que padece en secreto.

Por Soy Carmín

Lo más curioso es que no es la única en experimentar ese mal. La monarca actual, la Reina Isabel, abuela de su esposo y bisabuela de sus hijos los príncipes George, Charlotte y Louis, también padece el mismo mal, y aunque le ha dado infinidad de consejos para remediarlo, también le ha demostrado que se puede reinar y cumplir con la mayoría de sus compromisos.

Her Majesty The Queen has passed the Patronage of @The_RPS to The Duchess of Cambridge, having held the role for 67 years.

The Royal Photographic Society was founded in 1853 with the objective of promoting the art and science of photography. pic.twitter.com/RwhwiBeoVl

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 25, 2019