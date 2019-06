Pompeo: Corrupción de Maduro oscurece, pero la gente ve la luz de la esperanza

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo afirmó que Estados Unidos ha sancionado a los dos compinches de Maduro directamente responsables de hacer que la red eléctrica venezolana falle.

A través de cuenta en Twitter escribió que “la corrupción de Maduro se oscurece, pero la gente ve la esperanza y la luz y la dedicación a la #Venezuela paz y la @jguaido @AsambleaVE prosperidad”.

The U.S. has sanctioned the two Maduro cronies directly responsible for making the Venezuelan power grid fail. Maduro's corruption darkens, but the people of #Venezuela see hope and light in @jguaido and @AsambleaVE’s dedication to peace and prosperity. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/efoyN1ZXUH

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 27, 2019