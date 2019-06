Bolton le sigue dando cacería a los funcionarios del régimen de Maduro

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mencionó este viernes que Estados Unidos seguirá presionando al régimen de Maduro y a sus funcionarios para que cesen la usurpación en el país.

lapatilla.com

“Estados Unidos seguirá persiguiendo a funcionarios del régimen de Maduro cuyos esquemas de represión y corrupción han llevado a una crisis democrática y humanitaria en Venezuela. Seguiremos cortando a Maduro de sus ganancias mal confitadas a expensas del pueblo venezolano”, dijo Bolton en su cuenta de Twitter.

Bolton compartió su mensaje acompañado de un post publicado por el secretario de Estado Mike Pompeo, que informaba las reciente sanciones del Departamento del Tesoro al exministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez y al exviceministro de Finanzas Eustoquio José Lugo Gómez.

“The United States will continue to pursue Maduro regime officials whose repression and corruption schemes have led to Venezuela’s democratic and humanitarian crisis. We will continue to cut off Maduro from his ill-gotten gains at the expense of the Venezuelan people.” https://t.co/XoGdY0v1DA

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 28, 2019