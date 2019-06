Bolton: Maduro no podrá robarse los recursos mientras los venezolanos luchan por comer

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este viernes que Nicolás Maduro y sus socios no podrán robarse los recursos mientras que los venezolanos luchan por comer a diario.

Bolton se pronunció tras conocerse la sanción en contra el hijo de Maduro, donde aseguró que EEUU seguirá trabajando para sacar a su gente de Venezuela.

“Hoy (viernes), Estados Unidos sancionó al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. Maduro, su familia y sus asociados no podrán vivir con el lujo de los recursos robados de la gente, mientras que los venezolanos luchan todos los días por la comida y las necesidades básicas”, escribió.

Today, the United States sanctioned Maduro’s son, Nicolas Maduro Guerra. Maduro, his family, and his associates will not be allowed to live in luxury off the people’s stolen resources, while everyday Venezuelans struggle for food and basic necessities. https://t.co/BJ6dkM4g0q

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 28 de junio de 2019