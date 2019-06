“Es un paso importante para que Maduro se aparte”, dice Scott tras sanción a “Nicolasito”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Rick Scott, señaló este viernes que es un paso importante para que Maduro se aparte de Venezuela tras la sación de EEUU en contra de su hijo.

Scott se pronunció en su cuenta de Twitter donde aplaudió la decisión del Departamento del Tesoro de emitir la medida a “Nicolasito” por ser cómplice del régimen de su padre.

“Aplaudo a la administración por imponer sanciones al hijo de quien es cómplice del régimen malvado de sus padres. Este es un paso importante para presionar a Maduro y a su banda de matones para que se aparte y permitan que la libertad y la democracia regresen para el pueblo de Venezuela”, escribió.

I applaud the administration for placing sanctions on the son of @NicolasMaduro who is an accomplice to his fathers evil regime.

This is a major step to pressure Maduro and his gangs of thugs to step aside and allow freedom & democracy to return for the people of #VZ. https://t.co/Ut9LdDKc6n

