Conoce a Marlin Mora, sexy campeona del fisicoculturismo en Venezuela

View this post on Instagram

Quieren una muestra de que realmente somos lo que comemos? Recuerdan aquel abdomen plano, marcado de hace 3 semanas??? Pues simplemente ya no está 🤷🏻‍♀. Me he salido de mi dieta casi por completo después de tantos meses, pero no he dejado de entrenar y el resultado está a la vista 👀. Así que cuida lo que comes porque grandes esfuerzos se pierden en días. Esto forma parte de mi post competencia, no se asusten! Esta semana estoy retomando el hilo alimentario, enfocada en el mes de septiembre ! 🏆 Así que estamos ready para marcarnos otra vez 🙌. Semana a semana les mostraré mis cambios! #legday #fitness #gym #workout #bodybuilding #fitfam #motivation #fit #squats #gymlife #fitnessmotivation #gains #abs #fitspo #muscle #legs #gymmotivation #training #girlswholift #nopainnogain #instafit #strengthtraining #squat #fitlife #crossfit #powerlifting #lifestyle #chestday #healthy #bhfyp