Bolton: El Dgcim es responsable de la tortura y muerte del C/C Acosta Arévalo

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, responsabilizó este domingo a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la muerte del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

Bolton se pronunció en su cuenta de Twitter para condenar lo ocurrido en contra del militar a manos del régimen de Maduro.

“Denunciamos la muerte sin sentido del capitán Acosta Arévalo a manos del régimen de Maduro. La agencia de contrainteligencia militar de Venezuela (Dgcim) es responsable de su tortura y muerte, junto con sus cuidadores cubanos”, escribió.

We denounce the senseless death of Captain Acosta Arevalo at the hands of the Maduro regime. Venezuela’s military counterintelligence agency (DGCIM) is responsible for his torture and death, along with its Cuban minders. https://t.co/VFsFjczP9i

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 de junio de 2019