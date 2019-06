Facebook y su criptomoneda Libra ¿el megabanco del futuro?

Posteado en: Economía, Tecnología, Titulares

Facebook recientemente develó planes para una nueva moneda y sistema de pagos, se llama Libra y sus objetivos son “reinventar el dinero” y “transformar la economía global” de manera que “las personas en todas partes del mundo puedan vivir mejores vidas”.

Por Laszlo Beke

Facebook le está solicitando a sus 2.500 millones de usuarios y a los reguladores del estado confiarle el acceso al dinero. Los resultados podrían ser revolucionarios para – (1) miles de millones de personas que podrían obtener nuevo acceso a recursos financieros, (2) el modelo de negocios de Facebook y (3) los bancos centrales y estados que tradicionalmente han buscado controlar el flujo del dinero a través de sus economías. Ese es un poder que los estados no cederán fácilmente.

Por años las grandes corporaciones financieras han estado preocupadas por una disrupción provocada por las megaempresas de tecnología y aquí se ha presenta una potencialmente severa el mercado existente de transacciones financieras. Si una proporción relevante de los 2.500 millones de usuarios de Facebook adoptan la moneda, Facebook se convertiría en una de las principales entidades financieras del mundo. Pero esto también haría al sistema financiero menos estable y reduciría la soberanía económica de los estados.

Libra – características

Será totalmente respaldada por un fondo de reserva compuesto primordialmente de títulos públicos, limitando así su volatilidad. La moneda será administrada por una organización independiente que vigilará una base de datos centralizada con un registro de transacciones anónimas. Libra operará sobre Blockchain, para ofrecer seguridad. El valor de Libra estará vinculado a una cesta de monedas importantes, podrá manejar grandes volúmenes de transacciones y 28 otras grandes empresas se han unido al consorcio que apoya la moneda. El sistema será abierto de manera que cualquier empresa podrá crear monederos digitales que permitan a los clientes usar Libras. Facebook simultáneamente abrió una empresa para ofrecer servicios financieros.

Pagos digitales en el mundo hoy

En China, los pagos digitales son ubicuos, las personas transfieren dinero a amigos y empresas dentro de una App de chateo prácticamente sin ningún cargo. En los países en desarrollo, WeChat (propiedad de la empresa china Tencent) ya está ofreciendo un sistema de pagos digitales altamente lucrativo montado.

Para Facebook y otras empresas estadounidenses de tecnología se presentan oportunidades interesantes en esos países en desarrollo y particularmente en su territorio. En Estados Unidos: se firman 18.000 millones de cheques al año, los cargos consumen el 5% de una transferencia transfronteriza típica, los gigantes de las tarjetas de crédito reciben el 0,25% de las transacciones globales que ejecutan ( por un valor superior a US$30.000 millones) y los sistemas de pago digitales como PayPal y ApplePay operan con el sistema de tarjetas de crédito y débito en lugar de sustituirlas. Las cripto-monedas, como Bitcoin, no tienen valor intrínseco o control central y consumen electricidad y poder de computación.

Riesgos y dificultades

· El sistema Libra, o cualquier sistema monetario privado, introduce un riesgo sistémico en la economía y con ello el potencial de perturbar el sistema financiero – JPMorgan, con 50 millones tiene el mayor número de clientes digitales en Estados Unidos. Libra fácilmente podría tener 10 veces más. Bancos que repentinamente tuvieron muchos depósitos saliendo hacia Libras serían vulnerables a un pánico sobre su solvencia. La posibilidad de enormes cantidades de dinero fluyendo a través de las fronteras preocuparía a países emergentes con una balanza de pagos frágil.

· La gobernanza de Libra – Será manejado por una asociación suiza, inicialmente controlada por un consorcio. En lugar de un estado, sería un control privado.

· La dificultad primordial corresponde al “compliance” con las regulaciones contra el blanqueo de dinero. Organizar un sistema de pagos es una tarea complicada y difícil, que incluye una enorme inversión en esos sistemas.

· Un problema de seguridad nacional y soberanía, ya que habilitar el flujo libre de dinero a través de las fronteras es una decisión política determinada por los estados.

· Particularmente en Estados Unidos existe una prohibición centenaria contra la intersección de banca y comercio.

Recompensas

La recompensa sería para los 1.700 millones de personas que actualmente no tienen acceso a cuentas bancarias tradicionales y donde muchos pagan tarifas muy altas para transferir dinero usando los sistemas de pago tradicionales. Para Facebook el premio real es lograr que las personas se queden más tiempo en Facebook o WhatsApp de manera que puedan ver más publicidad. Para los otros socios de la proposición, el atractivo es el acceso a la data que fluye a través de la red y les provee perspectivas valiosas sobre lo que gasta y donde.

