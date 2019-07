Bolton: La comunidad internacional debe responsabilizar a Maduro por el uso de tácticas de tortura

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, pidió este lunes a la comunidad internacional unirse para responsabilizar a Nicolás Maduro por el uso de tácticas de tortura en Venezuela.

lapatilla.com

Bolton se pronunció en su cuenta de Twitter donde también menciona que la acción debe estar dirigida al Dgcim.

“La comunidad internacional debe unirse para responsabilizar al ilegítimo régimen de Maduro, incluida la agencia de contrainteligencia (DGCIM), patrocinada y entrenada por sus patrocinadores cubanos, por el uso continuo de la violencia, la represión y las tácticas de tortura en Venezuela”, escribió.

The international community must rally together to hold the illegitimate Maduro regime accountable, including the counterintelligence agency (DGCIM), sponsored and trained by its Cuban patrons, for its continued use of violence, repression, and torture tactics in Venezuela.

El Asesor de Seguridad norteamericano señaló que dichas acciones demuestran una vez más que no hay solución viable para el país venezolano mientras siga Maduro.

“Estas acciones se dirigen a la comunidad internacional que no tiene un diálogo de buena fe con Maduro, que se utiliza como una táctica para mantener el control. No hay una solución viable para Venezuela mientras Maduro permanezca en el poder”, expresó.

These actions prove to the international community that there can be no good faith dialogue with Maduro, who will use it as a stalling tactic to retain control. There is no viable solution for Venezuela while Maduro remains in power. https://t.co/jKps5SDRrv

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 1 de julio de 2019