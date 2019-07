Gervis Medina: Un poder llamado ¡Miedo!

Posteado en: Opinión

Estamos expuestos, a la incertidumbre y situaciones que amenazan nuestro “locus de control interno”; por lo que, nos convertimos en personas llenas de “miedos y dudas” que pueden llegar a paralizarnos. Entonces, debemos atender seriamente estos grandes enemigos del éxito, con los cuales convivimos. Estas emociones que en un principio pueden ayudarnos, se alimentan de un entorno pesimista, que hacen de la duda y el miedo factores destructivos de la iniciativa, de la transformación y de nuestros sueños.

¡Este es un tema fascinante! porque gracias al “Miedo” eres quien eres… ¡Una persona maravillosa! ¡Una persona alegre! ¡Una persona exitosa! ¡Una persona quedada! ¡Una persona triste! ¡Una persona deprimida! ¡Una persona que avanza! o ¡Una persona que se queda quieta!

Durante muchas décadas, se nos ha enseñado muchas cosas para poder desaparecer los miedos. Te dicen ¡Sí tu desapareces tus miedos! vas a ser sumamente “exitoso” yo difiero de eso y les voy a contar por qué. Existe una forma muy diferente de atender los miedos.

Esta es una “nueva óptica” para atender los miedos. A través de las últimas investigaciones, en todo el mundo, y toda la literatura de estudio se hablado de como desaparecer los miedos. Al parecer esa era la receta “desaparecer los miedos” Como si un médico te dijera que la mejor receta para el dolor de cabeza es cortarla. Por lo tanto, según estos argumentos, cuando menos “miedo” tengo yo más “exitoso” soy. Difiero totalmente con esa postura y esa tesis. Quiero compartir mi óptica y los avances de los estudios que se hacen con respecto a los miedos.

Imagínense que un perro, te empieza a perseguir. El perro te va a morder, la pregunta es ¿realmente estás pensando o estas reaccionando? Regularmente piensas poco, y reaccionas mucho. Ese es el problema, cuando la gente está con miedo piensa poco, reacciona mucho. Cuando reaccionas muchísimo y piensas poco haces cosas muy equivocadas, o tomas decisiones muy apresuradas que al final del día te afectan tu proceso

¡El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro; o el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea! La pregunta es ¿de dónde viene el miedo? ¿Por qué hay unas personas que tienen más miedos que otras?

La respuesta común es, que la gente cuando se le pregunta si tiene miedo, ¡Se muere tanto de miedo que dice que no tiene miedo! Esto lo hace fascinante, puesto a que he descubierto en mi vida que asumir que tienes miedo, cambia la forma de ver toda la vida. ¡Ahora también! me queda claro que yo no he podido desaparecer los miedos.

¡La diferencia en realidad! está en ¿Cómo abordar el miedo y como veo al miedo? ¿Cómo juego con el miedo? Cuando me preguntan ¿Gervis tú tienes miedo? respondo de inmediato pues ¡Me muero del Miedo! La otra pregunta sería si esta respuesta es positiva o negativa.

El paradigma del pasado, nos ha dicho que eso es malo, una persona muy miedosa es infeliz. Una persona muy miedosa no logra nada en la vida, ¿acaso no les han dicho eso alguna vez en la vida? Bueno eso me lo han dicho a mí. Y hoy estoy absolutamente convencido que no es así, eso cambió.

Lo primero que debemos entender, es que “no debemos tener miedo a los miedos”. Esto es algo muy curioso porque regularmente toda la vida nos han enseñado a tenerle miedo a los miedos y a no hablar de los miedos o avergonzarnos de nuestros miedos. Hay un paradigma que nos han enseñado es que tú debes “desaparecer los miedos” si quieres ser feliz en la vida y mi tesis es que eso no es cierto.

El cerebro arroja una cantidad de neurotransmisores diferentes, para anular o desaparecer los miedos, olvidarlos, ignorarlos o lo que tu quieras. Pero, si es todo lo contrario y tu descubres que tu miedo te puede hacer provocar dopamina y adrenalina, pues tus miedos comienzan a ser divertidos, entonces comienzas a tener una cantidad de neurotransmisores muy efectivo para poder atender tus miedos.

“Si tu autoestima es baja, los miedos son grandes”, sino te enseñan a trabajar con esos miedos grandes, entonces la cosa anda mal y eso es un problema. Ahora bien, vamos a suponer que el caso es que tú autoestima esta baja, por lo tanto, los miedos están grandes. Te voy a dar unos tips! Donde un miedo puede convertirse en tu mejor amigo.

Vamos a explicar cómo funciona esto de los miedos… ¡imagínate un miedo tan grande y está atado del brazo hacia ti! Entonces, tenemos tres diferentes opciones de atenderlo.

¡La primera forma! es “ignorar al miedo” hazlo ignóralo absolutamente y es lo que hace la gran mayoría de las personas. Pero el miedo es bien fuerte, tú lo ignoras y cuando quieres avanzar, ¿adivina que pasa? pues no avanzas, por lo que, te cuesta mucho avanzar y te consume un tercio de tu energía, porque el miedo te jala pa’ tras. El miedo está allí y te paraliza toda la vida.

¡La segunda forma! es, “reconocer el miedo” reconozco que existe, pero le digo que me caes mal y tú no me vas a parar. ¡Claro el miedo no me va a parar! y comienzo a discutir con el miedo, porque le digo bueno yo a ti no te paro, pero eres el culpable de todo lo que me pase. ¡Esta forma es por aún! porque cuando te la pasas todo el tiempo aceptando el miedo, pero peleando con él, terminas gastando el doble de energía. Por lo tanto, esta forma es peor que la primera. Existe mucha gente, peleando contra sus miedos hacia adelante y hacia atrás y al final del día no avanza.

¡Hay una tercera forma de cómo tratar al miedo!, es “vivir con el miedo”. El miedo está ahí y ya entendí que existe, pero sabes que no me caes tan mal como te decía, ya convivimos y pues no queda de otra. Termino “invitando al miedo a caminar juntos” por la vida y hagamos la vida menos pesada, entonces comienzas a vivir de una forma diferente a las anteriores formas de ver el miedo y ganar energía con él.

¡Ya no peleen con sus miedos! Esto me está funcionado de una forma increíble. Reconozcamos que el movilizador más contundente del mundo es ¡Un poder llamado miedo!

Gervis Medina

Escritor venezolano