Pompeo confía que nuevo presidente de Panamá apoye a recuperar la democracia en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, espera que el nuevo presidente de Panamá, Nito Cortizo, apoye a recuperar la democracia en Venezuela.

lapatilla.com

Pompeo felicitó al mandatario panameño tras su toma de posesión, en el que también desea reunirse con él para conversar sobre diversos temas.

“Felicitaciones Nito Cortizo por su toma de posesión como Presidente de Panamá. Esperamos con interés la colaboración continua en los objetivos compartidos, incluida la promoción de la seguridad regional y el apoyo a la democracia en Venezuela. ¡Bien espero verlo en Washington pronto!”, escribió.

Congratulations @NitoCortizo on your inauguration as President of #Panama. We look forward to continued collaboration on shared goals, including promoting regional security and supporting democracy in #Venezuela. Nito, hope to see you in Washington soon!

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 1 de julio de 2019