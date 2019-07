Rick Scott le da con todo a Maduro tras asesinato del C/C Rafael Acosta Arévalo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rick Scott, senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, advirtió a Nicolás Maduro que “el mundo tiene sus ojos en él“, tras conocerse el asesinato del C/C Rafael Acosta Arévalo debido a las torturas sufridas durante su cautiverio como preso político de la dictadura.

lapatilla.com

“El mundo te está mirando @NicolasMaduro. Y la muerte inhumana del Capitán de la Armada Rafael Acosta no será ignorada. Estas acciones bárbaras por parte del régimen de Maduro son repugnantes y simplemente un reflejo del hecho de que se están debilitando y desesperando“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

The world is watching @NicolasMaduro. And the inhumane death of Navy Captain Rafael Acosta will not be ignored.

These barbaric actions by Maduro’s regime are sickening and simply a reflection of the fact that they are growing weaker and more desperate. https://t.co/fwCL4ZHT1t

— Rick Scott (@SenRickScott) July 1, 2019