Encuentran en un jardín de Londres el cuerpo de un polizón que cayó desde un avión

El cadáver de un supuesto polizón, que habría viajado en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión, fue hallado el pasado domingo en una casa del sur de Londres. Así lo reseña abc.es

El cuerpo del hombre, que se encuentra a la espera de su identificación, cayó en el jardín de una vivienda del barrio de Clapham y fue descubierto por una persona que, en ese momento, estaba tomando el sol.

Según la policía metropolitana, el polizón se precipitó después de que el piloto abriera el tren de aterrizaje durante su aproximación final al aeropuerto.

El hombre, que al parecer llevaba consigo una bolsa, agua y algo de comida en el compartimento, estaba escondido en un avión de la aerolínea Kenya Airways que se dirigía al aeropuerto londinense de Heathrow procedente de Nairobi. El vuelo, que cubre una distancia de unos 6.840 kilómetros, tiene una duración aproximada de ocho horas y 45 minutos.

«Era un bloque de hielo»

«Una de las razones por las que su cuerpo estaba tan intacto era porque era un bloque de hielo», ha asegurado un testimonio del suceso a la BBC.

Según el portal «Kenyans», es prácticamente imposible que una persona pueda sobrevivir escondida en el tren de aterrizaje durante un vuelo ya que, a medida que el avión asciende, la temperatura exterior puede situarse en -56 grados a unos 11 kilómetros de altura.

«Para ponerlo en perspectiva, el polizón del vuelo de Kenya Airways soportó el equivalente a nueve horas al aire libre en el Polo Sur con ropa de calle normal», explica la web.

Otros casos

«Kenya Airways trabaja estrechamente con las autoridades en Nairobi y Londres mientras investigan a fondo este caso», ha comunicado la compañía aérea.

