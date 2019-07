Chica webcam murió asfixiada luego que un cliente le pagara por un acto sexual degradante

Posteado en: Sucesos, Titulares

Las chicas de la webcam han dejado al descubierto el “lado oscuro” de su trabajo después de que una mujer de 21 años murió realizando un acto sexual “degradante” para su cliente en línea.

Por Mirror

Elysia Downings, de 28 años, quien ha ganado miles de hombres seduciendo a través de una pantalla de computadora, dice que el trabajo puede parecer inofensivo, pero se ha encontrado en situaciones siniestras.

“Cuando empecé a trabajar en la cámara, era mucho más ingenua y me resultaba difícil decir que no”, le dijo a Mirror Online. “A pesar de estar detrás de una pantalla, es muy fácil encontrarse en este tipo de situaciones en las que el cliente toma el control y usted hace lo que quiere”.

A principios de esta semana, una investigación indagó cómo Hope Barden murió de asfixia mientras realizaba un acto sexual en una cámara web en vivo para Jerome Dangar. Su cliente de 45 años no dio la alarma y la dejó morir. La policía estaba considerando acusar de homicidio a Dangar. Pero se suicidó en la cárcel después de ser encarcelado por poseer pornografía extrema antes de que tuvieran oportunidad.

La madre soltera de Elysia dijo que al enterarse del caso le revolvió el estómago.

Ella describió cómo, a las pocas semanas de comenzar el trabajo, los clientes habían hecho peticiones depravadas y peligrosas, incluso pidiéndole que se ahogara. “He tenido hombres que me piden que me asfixie, me pegue y haga otras cosas degradantes”, dijo. “Afortunadamente, ahora me mantengo firme y me niego a hacer cualquier cosa con la que no me sienta cómoda”, agregó.

En el trabajo de las modelos webcam “definitivamente hay un lado oscuro y me preocupa que haya muchas más personas jóvenes y vulnerables que puedan poner en riesgo sus vidas y su seguridad”, comentaron algunas participantes.

Macey Kennedy, quien ha sido una “web camer” durante siete años, dijo que existe una ‘ilusión de seguridad’ al hacer el trabajo desde casa. Ella ha sido acosada dos veces y se horrorizó cuando un hombre pareció cortarse la punta de su pene durante una sesión individual.

Macey le dijo al Daily Beast: “Tenía a alguien que me seguía y él estaba realmente unido a mí y no sabía qué hacer. Después de eso cerré todo y dejé de mencionar de dónde era porque estaba aterrorizada”.

Más tarde comentó sobre su pero experiencia: “Estaba en una sesión privada y observé a alguien cortar la punta de su pene. Él sólo lo hizo. Me asustó y pensé que era falso, pero no era falso. A día de hoy me da escalofríos”.

Otras chicas, que desean permanecer en el anonimato, también han descrito cómo se las ha aprovechado y se las ha hecho para hacer cosas con las que no se sienten cómodas. Algunas han soportado que los clientes se vuelvan obsesivos y necesitados, o que rastreen sus datos personales y amenacen con exponer su trabajo secreto a sus familiares y amigos.

Una mujer aterrorizada pidió ayuda en un foro de chat esta semana, y dijo que un cliente que se había enamorado de ella, “exigía” su atención y la bombardeaba con mensajes. Él le ha escrito su poesía, ha intentado enviarle regalos y “se enojó increíblemente cuando le dije que no era correspondido”.

Otra chica reveló en Reddit cómo dejó el trabajo porque un cliente se volvió demasiado exigente. “Tenía clientes habituales que harían todo por mí, aclaro mis metas cada vez, me compran regalos constantemente y básicamente se vuelven exigentes de mi tiempo”, dijo.

“Si no respondía de inmediato, me atacaban. El primer paso que tomé para alejarlos (sin molestarlos demasiado) fue decirles que no quería que se inclinaran hacia mis metas o que me mandaran regalos”.

Varias chicas webcam insisten en que el lado oscuro de su trabajo es raro y aislado.

“Ella cobraba a los apostadores 3,99 euros por minuto para verla desnudarse y realizar varios actos eróticos en línea”, comentó Elysia sobre Hope. Sin embargo, tales palabras no traerán ningún consuelo a la familia de Hope, que quedó devastada por su muerte.

Su compañero de piso encontró su cuerpo en su casa el 15 de marzo de 2018. Su madre describió cómo Dangar le pagó a su hija para que realizara actos sexuales en internet y luego de tres meses de contacto, “se intensificó”.

El inspector detective John Quilty, dijo después de la investigación: “Este tipo de actividad sexual en línea es extremadamente peligroso y la repetida persuasión y las solicitudes peligrosas que Dangar hizo a Hope finalmente la llevaron a su muerte”