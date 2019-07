Rafael Veloz: Purga no selectiva dentro de la FAV ordenada por Maduro es por miedo a la traición

Posteado en: Nacionales, Titulares

La persecución militar es producto de la ruptura de la confianza que tiene el régimen usurpador desde los tiempos del difunto Chávez y que arreció en la nada productiva gestión de Maduro que, por cierto, no debe dormir tranquilo porque no sabe quién o quiénes de su entorno lo traicionaran por sus apetitos individuales. Muestra de ello, lo ocurrido el 30 de abril.

El diputado Rafael Veloz hizo un análisis sobre la persecución a militares y sus familiares que se ha incrementado en los últimos días con el trágico desenlace del asesinato del C/C Rafael Acosta Arévalo. “Antes se perseguía la indisciplina, es decir aquella persona que disentía de su posición política era un traidor y así se le señalaba. Había una persecución selectiva e iban detrás de las cúpulas, enviaban mensajes disciplinarios a la base. En tiempo de Maduro, ese comportamiento se ha exacerbado. Hay más de ochenta detenciones en las que predomina el tratamiento brutal, la tortura, no es solo a los militares, la persecución alcanza a sus familiares, sus bienes, su patrimonio. En materia militar, la no deliberancia es una tacita prohibición constitucional, lo que no se permite es estar a la orden de parcialidad política o persona alguna, sino al servicio de la Nación garantizando la independencia y su soberanía. Cuando ponen a estos efectivos a jurar lealtad a Maduro, no es a él, sino al PSUV y lo hacen abiertamente, con una inmoralidad que a uno lo deja sorprendido. La violación del 328 constitucional es ordenada por los superiores sin ningún pudor. Eso es delito y lo tratan de encubrir llamándolo conspiración y soterradamente cuando dicen que es una “traición a la patria” de allí que a todos los están poniendo a firmar el juramento” es sumisión al usurpador mayor y a quién le queda grande comandante en jefe” ¿de qué pregunto? ¿De complacientes militares, de colectivos, de milicianos integrados por adultos mayores que se suman a la comparsa que permanentemente montan desde Miraflores para seguir engañando al país?”.

Volviendo al tema central el parlamentario afirma que “para justificar las detenciones los usurpadores del poder presentan siempre lo que llaman minuta investigativa que el DGCIM elabora y que contiene informaciones de inteligencia de terceros que no son identificables, a través de llamadas anónimas en la que mencionan al perseguido con otras personas y eso basta para detenerlo. Por decisión de la Sala Constitucional del TSJ ilegitimo preparan el terreno para la persecución, dan valor a las actas policiales, a las minutas informativas, utilizan la telefonía que en todas las persecuciones tiene un rol fundamental, no le dan el sentido que la SC le otorga sino como elemento incriminatorio. La tortura se la aplican a todos sin excepción, las delaciones las orientan por la vía de la tortura. En detenciones judiciales los filman, los obligan hacer videos, utilizan una pantalla al frente con una cámara en el medio y el detenido va leyendo el contenido para hacer creer que la declaración es espontanea. Las detenciones recientes ordenadas por Maduro no son a causa de nerviosismo sino de purga no selectiva dentro de la FAV por delación, por entrega, por error en la comunicación. Pretenden hacer ver que es por traición a la patria, nada más alejado a la verdad, porque Maduro se siente traicionado y da luz verde a la represión policial, fiscal y judicial. La violación a sus derechos, la incomunicación con sus abogados, con sus familiares aislamiento, la tortura son algunas de las características de esa purga, y no es solo un mensaje a la FA sino a la familia, tratando de quebrar una posible revuelta militar, preocupación que no deja descansar a los usurpadores del régimen si se hace de masiva. La mínima sospecha acarrea detención pudiendo ser disciplinaria de tres semanas a un mes en su sede, aislado de su responsabilidad y excluido de las posiciones de control de comando. Estamos viviendo tiempos en los que ser miembro de las FAV comporta una doble realidad: si es un incondicional, es decir sumiso efectivo militar, puede disfrutar las mieles del poder, con casa, vehículo, poder, cajas Claps y otras comodidades y si es militar apegado a la Constitución, jurando proteger a la Nación lo señalan sospechoso y le espera la persecución más brutal, más desproporcionada, que pueda imaginarse uno, sin distingo de rango. En el caso de los tenientes, la maldad es desproporcionada, los someten a los más inenarrables castigos, torturas y vejaciones y de esto no se salvan los oficiales superiores, los llevan a calabozos, a aislamientos, son maltratados por efectivos de baja jerarquía y por imputación fiscal siete delitos los esperan: traición a la patria, rebelión militar, instigación al delito, motín, desobediencia, sustracción de efectos y contra el decoro militar. Además, algo novedoso se está presentando, además los involucran en delitos relacionados con la Ley de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, trasladándolos a la jurisdicción penal ordinaria donde los espera la juez Carol Padilla, por cierto, incondicional, quien toma decisiones a conveniencia del régimen. Todos conocemos que los jueces militares están cumpliendo órdenes”.

Nota de Prensa