Caiga Quién Caiga | ¿Quién Acelera la CONSPIRACIÓN EN VENEZUELA? por @angelmonagas

Opinión

Converso amenamente con un estudioso como yo por el fenómeno político y coincidimos: Si en Venezuela hay un GOLPE será de las entrañas del mismo chavismo o en el peor de los casos, con una participación importante de ellos. LA TRANSICIÓN que observamos es una tutelada peligrosamente por el sector militar. Ellos buscaran cubrirse o “camuflarse” con sectores emergentes de la oposición. Ni con “GuaidoLovers”, ni G4. La vista apunta hacía otras figuras de menos expresión política tradicional. Uno no socialista ni socialdemócrata. Pudiera mediar entre el Gobierno de Estados Unidos, los militares y los aliados internacionales de la falsa revolución. Una figura de poca experiencia. Joven. Que pueda ser manejado a través del “deslumbramiento” del emergente poder. La virtud es que pueden prescindir de él. Recordamos a Adolfo Suarez en España. Pensamos en Leocenis. Incluimos a Guaidó, no estoy seguro, por su cercanía y tutoría de muchos “zorros viejos”, que ya son nómina de Maduro y eso los hace menos “atractivos” en esta jugada. Descarto a María Corina y Leopoldo López, no son controlables o mejor dicho: Ni ellos mismos se controlan. Tampoco veo a Cabello en ese juego.

¿Baduel? ¿Rodríguez Torres? ¿Jaua?

De lo que sí estoy seguro, que el que termine esta pesadilla, de arrancada será aplaudido por el pueblo. La torpeza de Maduro o el exceso de confianza en el Castrismo, no lo deja ver ni enderezar el rumbo. El país sucumbe. Se hunde. Es cuestión de tiempo.

No hay que ser adivino ni vidente para saber que las cosas no están bien en las Fuerzas Armadas Venezolanas. Ellas son parte de lo que ocurre en la nación y aunque pudiéramos afirmar su complicidad y responsabilidad en lo que ha sucedido a lo largo de esta dictadura, eso no ha impedido que un grupo interno haya permanecido levantando su voz, puertas adentro. Para Maduro and Company son “conspiradores”, en esta circunstancia para nosotros son “héroes”. Algo similar guardando la distancia, ocurrió en 1992. Había razones. Hoy las hay muchísimas más.

La CRISIS, la desigualdad, los abusos, llegaron a los cuarteles. Una implosión sucede a lo interno de las instituciones militares. La cúpula que disfruta no puede impedir que la protesta, los levantamientos, la conspiración ocurra. Si pueden y lo hacen, obstaculizar la información y difusión de los eventos.

Los militares por naturaleza ni se niegan ni se ofrecen.

Hoy la mayoría pareciera no esperar que nadie asuma lo que ellos denuncian, en cualquier esquina de Caracas o de otra ciudad. En los cafés, las panaderías, los abastos, entre otros, los comentarios se hacen a vox populi. Eso teníamos mucho tiempo sin observarlo. Dentro del mundo de Fuerte Tiuna muchas cosas se producen.

El miedo como política de este sistema criminal que nos gobierna, también se impone. Por ello aumentan las detenciones, las desapariciones de personal militar en todo el territorio.

Una radiografía de nuestras Fuerzas Armadas, mostraría evidentemente varias situaciones: Unos privilegiados “cupulares” que no sufren, que disfrutan. Son una clase social dominante. El auténtico y real gobierno. Una vida de lujos y comodidades que no se compadece con sus “legales” ingresos. Reciben beneficios en razón del grado y cargo, no porque hagan algo o lo merezcan. Dentro también hay enfrentamientos por dominar, por imponerse. La discusión del nuevo Ministro de la Defensa, mantiene una disputa. La segunda categoría, es la de los BENEFICIADOS EN GOBIERNO. La diferencia fundamental con los anteriores es que ellos para gozar de lo mismo deben trabajar, fundamentalmente a través de la corrupción que practican en los distintos cargos que ocupan. Hay oficiales generales aunque no es lo común. Lo normal es ver como en tu comunidad un simple oficial o suboficial, goza de una planta eléctrica encendida las 24 horas de ser necesario, mientras tú “pares” para tener 30 litros de gasolina y no tienes para mantener encendido un bombillo. Comida traída directamente de la frontera, vehículos, etc. Dominan puertos, alcabalas y aeropuertos. Ellos son los que se “ensucian” para disfrutar, eso sí, deben pagar su contribución a los “cupulares”. Estos BENEFICIADOS se codean de tú a tú, con sus similares en los diferentes organismos de seguridad y de gobierno. Los TERCEROS son los “PROLETARIOS”. Allí hay menos oficiales generales, sin embargo unos pocos están inmersos. No reciben beneficios o reciben muy, muy poco. Sus hijos no pueden estudiar en los mejores colegios. Sufren como nosotros los “civiles” para comer ellos y sus familias, deben hacer “cola” para tener combustible, agua, plantas eléctricas son un lujo difícil de adquirir. Viajan a la provincia en autobús. No hay viajes al exterior, ni en “yates”, ni pernoctan en un “cayo privado” como los otros. Ven a su madre o padre, padecer. No tienen para comprar medicinas, el seguro en las clínicas es malo o apenas les alcanza, entre otras necesidades. Como muchos de nosotros, jamás imaginaron que vivirían esta situación. Atrás quedaron los beneficios de un vehículo nuevo de paquete, vivienda en guarnición que les alquilaba regalado prácticamente o les daba una casa, viajes, visitas a Los Roques, La Orchila, todos esos premios por tener el privilegio de portar las armas de la República, quedaron atrás. Son parte del recuerdo, de “cuando éramos felices y no lo sabíamos”. En los cuarteles observan el hambre, la desnutrición y el remate, ahora un grupo de “desadaptados” los quieren desplazar con la imposición de las Milicias comunistas del régimen madurista. Los militares de escuela, los efectivos, ya no son una clase, sino una clase más.

Empiezan a reaccionar, a rebelarse. Hartos de ver como las necesidad ya no pasan ante sus ojos sino dentro de su cuerpo.

La muerte del Capitán ACOSTA, es otro capítulo. ¿Pudiera ser el detonante? No lo sé. Este grupo “PROLETARIO” no quiere ser más el señalado por la opinión pública y las grandes mayorías. Sufre al ver como de ser la institución militar la más respetada, hoy es la más despreciada. El honor ni se divisa le suelen decir a los Guardias Nacionales.

Hay gobiernos además de los Estados Unidos, interesados en ayudar a resolver la situación en Venezuela. Suena a promesa pero la opción militar sigue siendo una expectativa, no descartada. Ellos prefieren que sea el propio componente armado quien obligue a cumplir la constitución. Venezuela se transforma en un tumor social. Una salida de intervención extranjera, ayudaría según ellos pero también crearía un frente peligroso en una Latinoamérica convulsionada por el narcotráfico y su aliado la narcoguerrilla, direccionada desde Cuba y de algunas cabezas del Grupo de Sao Paulo.

Maduro y toda su gente sabe del fuerte malestar. Él pudiera ser factor de solución si da el paso que todos queremos y se llama a elecciones con otro CNE y una observación internacional seria. Los radicales no se lo permiten. Son muchos los intereses. Desde las fronteras se alimenta la conspiración. Las residencias de embajadores son los comandos.

Como en el pasado, pudiéramos en cualquier día de estos, amanecer de golpe.

GENERAL BADUEL ¿EL COCO DE NICOLAS Y DIOSDADO?

¿Qué tiene el General Baduel que asusta tanto a este “hamponato” en gobierno? ¿Por qué le temen tanto? ¿Será que su liderazgo permanece incólume dentro de la institución que puede rápidamente terminar esta pesadilla? Solo Pregunto, nadie se moleste.

CASO CAPITAN ACOSTA Y EL NIÑO DEL TÁCHIRA ¿UN CASO AISLADO?

No. Somos de memoria corta. Recordemos la muerte de Geraldine Moreno y Ana Julia Conde en 2017, ambas fallecieron por perdigones en su rostro. Una murió instantáneamente y otra a los 30 días. Oscar Pérez y tantos otros. Es un procedimiento operativo de hechura castrista. El problema quizá es como dice un amigo periodista, no podemos seguir teniendo una oposición con horario de oficina.

ES CONTIGO MARÍA CORINA

Pedagógicamente María corina tiene muchas fallas. El presidente es Guaidó y ella no ha querido o no ha podido estructuralmente tener buena presencia en Venezuela más allá de las redes, que son importantes sin obviar la parte física de las estructuras. Yo soy amigo de ella y esto lo digo para que se corrija. Se lo he dicho y sus respuestas no responden a las realidades regionales. Ella existe en Caracas y en chats de discusión. En la calle, si bien es cierto una disminución del entusiasmo por el Presidente Guaidó, tampoco se observa otra cosa en la provincia a su favor. Por ejemplo Zulia es la circunscripción electoral más grande del país. Más que unos 12 o 15 Estados y su presencia, la de su gente es casi “cero”. Y me disculpan. Quienes me conocen saben que no creo en ninguna clase de socialismo así que este comentario lo hago para buscar soluciones, que por otra vía no he logrado porque yo creo que Venezuela merece otro liderazgo. Uno que tenga empatía y que haga tangible la aspiración al poder lo cual es absolutamente licito.

DENUNCIA LA ECOLOGISTA VALENTINA QUINTERO

Nuevamente hace pública la entrega de concesiones ilegales en Los Roques. Acusa directamente al hombre más odiado en Venezuela. Señala a su hijo como dueño de una red de yates, avionetas, helicópteros, autos, motos de todo tipo y modelos en la isla. Se persigue a otros empresarios de la zona y a pescadores.

GUERRA POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA

Diosdado usando la ventaja de dominar ese parapeto ilegal llamado ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE promueve a Remigio Ceballos. Padrino quiere seguir y no acepta ser embajador en Rusia. Suarez Chourio se mueve como peso pluma apoyado por el sector militar en funciones. ¿Quién ganará? Simple. El que decida Raúl Castro.

ZULIA

PARALIZA POR AHORA LA LLEGADA DE PABLO PÉREZ A Primero Justicia. Algunas voces internas muestran su inconformidad y le dicen a él y a los otros que hagan la “cola”. Sin embargo como el “hombre del diente roto”, Pablo sigue pasando su lengua por los dientes. No sabe cuándo dará el mordisco. Bueno por lo menos yo desconozco. Grupo Coquivacoa discute.

LO CIERTO es que al parecer un virtual acuerdo entre Rosales y Guanipa por la repartición del poder en el estado, ante unas eventuales elecciones pudiera enfriar los movimientos internos. Rosales Alcalde de Maracaibo, Guanipa Gobernador o viceversa. En la primera circunscripción electoral no hay otro factor (por ahora) de enfrentarlo. La opción de María Corina, Ledezma, prácticamente no existe y no creo que reuniones de 3 mosqueteros preocupen.

ALERTA SIGUEN DESVALIJAMIENTOS MASIVOS EN ZONA INDUSTRIAL NORTE DE MARACAIBO

Destruyen Macro Norte. Hasta se llevaron los portones. Ahora enfilan hacía el Hotel Brisas del Norte. Un grupo político de la dictadura está detrás de los hechos vandálicos.

