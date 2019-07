La razón por la que Brad Pitt decide dejar la actuación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

¿Brad Pitt se aleja de Hollywood? En los últimos años, el nominado al Oscar se ha tomado un tiempo fuera del ojo público tras su escandaloso e interminable divorcio con Angelina Jolie. En un mes, el actor más conocido del mundo regresará a la pantalla grande en la muy esperada película de Quentin Tarantino Once Upon a Time In Hollywood, junto con Leonardo DiCaprio. Antes del estreno, el actor compartió su sentir respecto a la industria del entretenimiento tras más de dos décadas como uno de sus máximos exponentes.

Por Infobae

A los 55 años, el eterno galán del cine tomó la drástica decisión ir alejándose de la actuación para, en un futuro cercano, dedicarse únicamente a crear contenido audiovisual con la productora Plan B Entertainment, que fundó junto con su ex esposa, Jennifer Aniston, en el año 2002. “Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho“, confesó el actor a la edición australiana de la revista CQ.

No obstante, existe una motivo más significativo que lo llevó a tomar esta decisión: las duras reglas del cine con los más veteranos. “Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos“, se sinceró.

Mientras tanto, se prepara para su gran regreso a la pantalla grande junto con Di Caprio. Su última gran aparición pública fue en mayo, durante el Festival de Cannes, para la proyección y rueda de prensa de Once Upon a Time in Hollywood, que se estrena en agosto.

Sus fanáticos también lo podrán ver este año en Ad Astra, la esperada película de ciencia-ficción de James Gray, que llega a los cines del mundo a partir del 20 de septiembre.

Intereses extracinematográficos que lo tienen más ocupado. El actor nacido en Oklahoma, que en diciembre cumplirá 56 años, cada vez más se dedica a la producción y a su otra gran pasión: la escultura. Además, pasa gran parte de su tiempo ocupándose de la labor humanitaria y reconstruyendo el vínculo con sus seis hijos: Maddox, de 15 años; Zahara, de 11; Shiloh, de 11; Pax, de 12; y los gemelos Vivienne y Knox, de 10.

El protagonista de Bastardos sin gloria ha estado bajo mucho estrés en el último tiempo por sus problemas judiciales con Jolie, de quien se separó en 2016 tras un denuncia por supuesto abuso verbal y maltrato físico contra su hijo Maddox. Tras una investigación de la policía de Los Ángeles como del departamento de menores, fue sobreseído.

Tiempos después, el actor reconocía que su adicción a alcohol le costó su relación de diez años con Jolie, quien citó “diferencias irreconciliables” en su demanda de divorcio.

Tras la separación, la ganadora del Oscar, de 44 años, se volvió sumamente protectora de sus hijos y restringió el número de las visitas de su ex marido. Posteriormente, Jolie enturbió aún más las aguas al denunciar que su ex no pagó la pensión alimenticia durante un año y medio. Rápidamente los abogados del actor presentaron documentación a la corte que demostraba que su cliente había pagado más de USD 7 millones desde la separación.

La ex pareja, además, tiene que poner en orden sus finanzas debido a que no firmaron un acuerdo prenupcial cuando se casaron el 23 de agosto de 2014 en su finca de Francia.