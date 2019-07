Qué significa el #4Jul: El feriado más importante en EEUU

Es un festejo tan popular que casi nadie desea “Feliz día de la independencia“, aunque eso se celebra: es verano, los niños están de vacaciones y los banquetes de hamburguesas adornados con los colores de la bandera y los fuegos artificiales a la noche se han quedado con la identidad del día. “Feliz 4 de julio“, se dice, normalmente, en los Estados Unidos.

Curiosamente, el día en que 13 colonias de América del Norte se reunieron en el Segundo Congreso Continental para declarar que ya no estarían sujetas a la corona británica, sino que serían estados independientes y unidos, fue el 2 de julio de 1776. Pero luego del voto hubo otros dos días de deliberaciones para establecer el texto final de la Declaración de Independencia, que escribió un Comité de Cinco encabezado por Thomas Jefferson, y así el 4 se quedó como fecha de celebración

El texto surgía del conflicto entre Gran Bretaña y sus colonias americanas: “En el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro“, decía, a fin de asumir un “puesto separado e igual“. Pero su frase más famosa es la segunda oración, que se centra menos en las revoluciones que en los derechos humanos:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad“.

Para los estadounidenses siempre ha sido llamativo que dos de los firmantes de la declaración que luego fueron presidentes, Jefferson y John Adams, murieran un 4 de julio (y ambos en 1826); luego James Monroe, otro prócer original, aunque no firmó el documento, murió un 4 de julio, el de 1831. Hasta ahora sólo un presidente nació en esa fecha: Calvin Coolidge, en 1872. Y sólo cuatro se arrogaron el derecho de agregar al festejo nacional un discurso propio: Harry Truman, Richard Nixon, Gerald Ford y Donald Trump.

El anuncio de Trump —a dos semanas de haber lanzado su campaña por la reelección—, que prometió “un gran 4 de julio en Washington DC” con su “Saludo a los Estados Unidos“, incluyó un desfile militar que llevó grandes tanques a la capital. Muchos políticos de ambos partidos criticaron al mandatario por politizar uno de los pocos festejos que unen al país entero. Pero Trump soñaba con hacerlo desde que, en 2017, asistió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al desfile militar del Día de la Bastilla.

Big 4th of July in D.C. “Salute to America.” The Pentagon & our great Military Leaders are thrilled to be doing this & showing to the American people, among other things, the strongest and most advanced Military anywhere in the World. Incredible Flyovers & biggest ever Fireworks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2019