El mensaje de John Bolton a los venezolanos este #5Jul que a Maduro no le gusta

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a los venezolanos este 5 de julio, para conmemorar los 208 años de la firma del acta de independencia del país.

“Estados Unidos se enorgullece de apoyar al presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, que trabaja valientemente para liberar a Venezuela de un dictador despiadado responsable de que Venezuela sufra el mayor colapso económico fuera de la guerra en al menos 45 años“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

US is proud to be supporting Interim President Guaido & the democratically elected National Assembly, which is courageously working to free Venezuela of a ruthless dictator responsible for Venezuela suffering the single largest economic collapse outside of war in at least 45 yrs.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 5, 2019