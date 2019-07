En espanglish, Mike Pence envió un mensaje al pueblo venezolano este #5Jul

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence envió un mensaje a propósito del Día de Independencia de Venezuela este 5 de julio donde combinó los idiomas español e inglés, conocido coloquialmente como espanglish.

lapatilla.com

“En este día, hace 208 años, el gran país de Venezuela declaró su independencia. Los Estados Unidos continuarán apoyando al Presidente interino, Juan Guaidó a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su camino para recuperar su #LIBERTAD!”, escribió Pence.

On this day, 208 years ago, the great country of Venezuela declared their independence. The United States will continue to support interim President @jguaido, the National Assembly, and the Venezuelan people on their road to regain their #LIBERTAD!

— Vice President Mike Pence (@VP) 5 de julio de 2019