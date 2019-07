Estos artistas alzaron su voz por la Independencia de Venezuela

View this post on Instagram

Mi INDEPENDENCIA es la UNICA que celebro HOY La mía Solo la mía NO SÉ COMO VAMOS. Pero INDEPENDIENTEMENTE de este día y no digo festivo, Porque NO HAY NADA QUE CELEBRAR, yo queria TRABAJAR y NO me dejan por SUS TRANCAS LLENAS DE TANQUETAS, DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN #VENEZUELA ??? De verdad? Enserio? No meee jodan..! NO SE COMO VAMOS. Pero YO QUE IBA BIEN, ya me RETRASARON😡 Será que algún día recuperemos nuestra INDEPENDENCIA? Pues NO lo sé, pero yó al menos estoy pensando en la Mía. Gracias @vanegonz_artg Por la ilustración Aquí seguiré esperando para poder TRABAJAR en lo que quiero..! #NorkysBatista