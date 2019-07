Mike Pompeo envía un mensaje a los venezolanos este #5Jul

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, envió un mensaje a los venezolanos este viernes 5 de julio, día en el cual se celebra la firma del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela.

lapatilla.com

“Hoy, Día de la Independencia de Venezuela, recordamos el pasado próspero del país y el futuro que merecen los venezolanos. Estados Unidos apoya a @jguaido, @AsambleaVE y a todos los venezolanos que anhelan un retorno a la democracia y un futuro más brillante”, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Today, #Venezuela’s Independence Day, we are reminded of the country’s prosperous past – and the future the Venezuelan people deserve. The U.S. stands with @jguaido, @AsambleaVE, and all Venezuelans yearning for a return to democracy and a brighter future. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/L9rQoL9cR9

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 5, 2019