La predicción que John Bolton quiere ver cumplida en el futuro de Venezuela

El asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, emitió una frase en su cuenta oficial de Twitter, en el marco de la celebración de la Independencia venezolana, que bien puede interpretarse como una predicción del futuro que espera ver en nuestro país y el Hemisferio Occidental.

lapatilla.com

“Vemos un bicentenario venezolano en dos años, donde el pueblo de Venezuela celebrará con orgullo su Independencia y el renacimiento de una democracia fuerte en el hemisferio”, comentó Bolton en un tuit, luego de las manifestaciones lideradas por el presidente encargado Juan Guaidó este 5 de julio.

We see a Venezuelan bicentennial in two years where the people of Venezuela will proudly celebrate their independence, and the rebirth of a strong democracy in the hemisphere.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 5, 2019