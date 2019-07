Reinaldo Díaz Ohep: Lo que hoy estamos enfrentando es nuestra segunda independencia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El acto en conmemoración de los 208 años de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, convocado por Reinaldo Díaz Ohep, como vocero del presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, y de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, se llevó a cabo con la presencia de las misiones diplomáticas que hacen vida en la nación mexicana, así como de personalidades públicas de ambos países y gracias a la colaboración de aliados como la Asociación de Empresarios Venezolanos en México y demás grupos de la sociedad civil organizada.

Luego de las palabras de Marcel Granier y Carlos Beck, venezolanos insignes residentes en México, tomó la palabra Reinaldo Díaz, quien inició su discurso levantando el ánimo de los presentes; “vean a su alrededor y vean a la Venezuela posible, la Venezuela que puede llegar, la Venezuela que es hoy el escenario en donde podemos vernos las caras en un territorio ajeno al nuestro y que sabemos que por condiciones lamentables no podemos estar en nuestra tierra, pero que a pesar de las adversidades somos una Nación que se niega a entregar el país. Y aquí estamos. Esto no fuera posible, si no hubiéramos logrado congregar a todos los factores de la comunidad venezolana. Quiero que le demos un aplauso, muchísimas gracias a todos”.

Agradeció de la misma manera, Díaz Ohep a todos los “Miembros de la comunidad internacional, a los excelentísimos embajadores de la República de Argentina, de la república federativa de Brasil y el embajador de la República del Perú y de la República de Colombia. También a los jefes de misiones diplomáticas, ministros consejeros y consejeros del estado de Israel, de la mancomunidad Australiana, de Canadá, de Argentina, de Ecuador, a los Estados Unidos de América, a la República de Guatemala, al reino de España, a la República de Paraguay y a los miembros de Países Bajos. A todos muchas gracias por su solidaridad. Y a todas las ONG´s, políticos mexicanos y público en general”.

Hoy estamos aquí, “con el propósito de conmemorar la resolución tomada por los representantes del pueblo de Venezuela, hace 208 años, para agradecer a quienes con esa decisión transformaron para siempre, nuestra historia y la de América latina”.

“Hoy la República de Venezuela como la conocemos, ha desaparecido, ya no es un estado independiente, una organización criminal ha tomado el control de nuestras tierras. Ya no existe la separación de poderes, ya no existe la alternancia en el poder, ya no se respeta el derecho soberano del pueblo, ya se eliminó el derecho a elegir, ya no existe el estado de derecho, ya no tenemos una economía. Sólo nos queda, la corrupción , el narcotráfico, las armas y el poder. Frente a la perdida de la República y de nuestra independencia, nos vienen los egos de las palabras de nuestros próceres, los principios de libertad, soberanía e igualdad, que retumban en nuestras cabezas, con ese compromiso ineludible que tenemos los venezolanos desde la época de la independencia con la conservación y la protección con nuestra amada República de Venezuela. No nos cabe duda afirmar que lo que hoy estamos enfrentando es nuestra segunda independencia”.

“Todo esto que les estoy narrando aquí, fue ratificado ayer por el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No es un invento desde nuestra oposición. Es una realidad. Pero al día de hoy, hemos rescatado nuestro principio que aparece en el declaración de la independencia, la soberanía reside en los pueblos y no en la tiranía, y hemos tomado muchas rutas en aras de nuestra libertad. Debo decir dos conclusiones, (…) esto no ha sido suficiente, y los venezolanos no podemos solos. Sabemos del compromiso de la comunidad internacional (…)

“No podemos negar el esfuerzo de los Estados Unidos Mexicanos, de la constante mediación entre las partes, de los diversos viajes a Caracas. Los cuestionamientos a las violaciones de Derechos Humanos y a la inmunidad parlamentaria. Cuando decimos que no ha sido suficiente y que no podemos solos, no pretendo ser mal agradecido con ninguno de los países, solo señalo la realidad, 20 años después de un proceso de revolución fracasada y seis meses después de haber iniciado el proceso de restitución del hilo constitucional, todavía no ha cesado la usurpación del dictador. De nosotros como dirigentes de un proceso complejo, asumimos toda la responsabilidad y todas las críticas de este proceso. Pero nuestras naciones aliadas, además de agradecer después de 6 meses debemos revisarnos, que más podemos hacer, cómo podemos ejercer mayores presiones (…) los tiempos diplomáticos no van con los tiempos de un pueblo que no aguanta más”.

“Estamos tan cerca de regresar a nuestra tierra, de cumplir con ese sueño y ese compromiso con el país y de ya no ser más una nación secuestrada o una nación de exiliados sin territorio. En México hemos asumido un compromiso importante, ser el portavoz de un proceso inédito ante el gobierno mexicano, sabemos que es un proceso complejo, y que se escapa de todos los protocolos diplomáticos, estamos conscientes”.

“Sin duda a Mexico le debemos agradecer que nos ha dado un segundo hogar, esperamos que los espacios de conversación sigan aumentando y que finalmente después de discusiones con todos los actores, logremos que México asuma una postura más frontal contra la dictadura. No dejemos de luchar y jamas dejemos de sentirnos venezolanos, viva la independencia, pronto llegará el día de nuestra segunda independencia”. Fueron las palabras de Reinaldo Díaz Ohep, quien culminó el acto de conmemoración del 5 de Julio, con la canción tributo a Venezuela que nos regaló el cantautor mexicano, Antonio Zamora y quien interpretó algunas canciones mexicanas y venezolanas para los presentes.

