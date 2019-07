El llamado de Bolton a las Fanb para que hagan lo que tenían que hacer antes de volverse narcos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio las pautas a las Fuerzas Armadas venezolanas sobre lo que tienen que hacer para que el país consiga la estabilidad y la democracia.

lapatilla.com

“El ejército de Venezuela tiene la responsabilidad de salvaguardar la democracia y la constitución, proteger a los civiles y garantizar el acceso a los derechos básicos del pueblo de Venezuela. Pedimos a los militares venezolanos que protejan las libertades de una Venezuela democrática“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Venezuela’s military has a responsibility to safeguard democracy & the constitution, protect civilians & ensure access to basic rights of the people of Venezuela. We call on the Venezuelan military to protect the freedoms of a democratic Venezuela. https://t.co/otpuiQAZXU

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 6, 2019