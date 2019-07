La modelo GORDIBUENA que posó desnuda y cambió para siempre la historia de Playboy (FOTOS)

Posteado en: sexys, Titulares

En el 2016 la revista Playboy Brasil cambió para siempre. En la última portada de ese año, en diciembre, la editorial que se caracteriza por mostrar el lado más sensual y erótico de las mujeres convocó a la top model y referente del mundo plus size brasileño, Fluvia Lacerda, para ser la protagonista de su portada.

Por Macarena Sánchez / Infobae

Fluvia nació en Río de Janeiro, tiene dos hijos y sus medidas son: 109 – 88 – 121. En su país, la apodan como la “Gisele Bündchen del plus size” y ella lo toma como un orgullo personal. Su carrera en el mundo de la moda se inició de chica cuando se mudó a Estados Unidos para estudiar inglés. Un día, durante un viaje en colectivo, una editora de moda de una revista la vio y quedó impactada con su belleza y decidió ofrecerle trabajo como modelo. Desde ahí, nunca más dejó de triunfar.

Como uno de sus últimos trabajos y proyectos, la top model brasileña será una de las protagonistas del reality Belezza XL -por la señal de E! a partir del miércoles 24 de julio a las 22hs-, que demostrará cómo la belleza no tiene límites y acompañará el movimiento de empoderamiento femenino. En dialogó con Infobae, la modelo contó sobre su vida como modelo de plus size.

– ¿Qué se siente ser una de las modelos plus size más famosas en Brasil?

– Es un honor poder representar a Brasil internacionalmente. Empecé en el mundo del modelaje en Estados Unidos cuando era muy joven. He tenido que trabajar mucho pero para mí lo más importante es que las personas comprendan el valor de su cuerpo, que la belleza viene en distintas formas y tamaños y que todos somos capaces de vestirnos y lucir como queremos.

– ¿Sentís presión al ser una de las modelos plus size más famosas en la industria y cuáles son tus próximas metas a cumplir?

– No lo siento como presión. Siempre he trabajo de manera en que puedo ser libre de escoger qué hacer y qué no. Y eso me ha ayudado a disfrutar del trabajo que hago. Voy a lanzar mi propia marca de ropa y accesorios. Me gustaría involucrarme más en charlas acerca de la imagen que las personas tienen acerca del cuerpo, siempre he sido buena para hablar sobre eso. Ser popular y poder escoger tus trabajos son beneficios que a lo largo de tu carrera vas obteniendo, y que no existen al inicio.

– ¿Tuviste prejuicios antes de posar desnuda para la portada de Playboy o aceptaste directo?

– Nunca aprendí a vivir con el concepto de vivir incómoda con mi cuerpo. Mi madre era bailarina clásica y el concepto de amar tu cuerpo era muy importante en casa. Cualquier adolescente pudo haber sufrido por los prejuicios de los compañeros en el colegio, pero yo realmente nunca pude identificarme con esa presión social. Es cierto que cada uno tiene creencias, prejuicios y demás, pero yo nunca entendí por qué debemos odiarnos y odiar nuestros cuerpos.

Siempre he estado consciente de mi cuerpo, jamás me he visto al espejo y he pensado que hay algo malo conmigo, ni que yo no valgo lo suficiente. Nunca me preocupé por los comentarios de los demás. Y siento que ser una modelo plus size se me hace fácil porque siempre estuve de acuerdo con quién soy y cómo soy.

– ¿Cuál es tu tipo de ropa favorita y en qué sentido te sientes cómoda con ella?

– Me gusta vestirme de acuerdo a cómo me siento y a dónde tengo que asistir. En Instagram publico mis atuendos, me gusta dar opciones para vestirse. Uso muchos vestidos, me hacen sentir cómoda y femenina.

– ¿Qué veremos en el programa y cuál fue la parte más difícil de grabarlo?

– La parte más difícil fue acostumbrarse a tener cámaras filmándote todo el tiempo. En mi parte van a ver todo lo que hago como modelos plus size, como los viajes, las sesiones fotográficas, etc. Sé que hay muchas personas que no saben qué tan profesional es el mundo del modelaje y mi carrera, estoy segura de que se van a sorprender al verlo.