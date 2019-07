¡TERRIBLE! Se quedó parapléjica al ver TV hasta muy tarde con su novio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Emily Overton, una mujer de apenas 23 años, no imaginó que aquella noche su vida cambiaría para siempre. Ella se queda hasta tarde acostada viendo tv con su novio y queda parapléjica. Todo parecía normal, ambos veían las luchas en la WWE, pero…

Por Soy Carmín

El caso insólito tuvo lugar en la localidad Ulceby, Grimsby en Inglaterra, Emily Overton y su novio son muy fanáticos de la lucha, así que no tuvieron problema en quedarse hasta muy tarde, disfrutando de un buen momento. No obstante, Emily, de forma inesperada sintió como se le durmieron las piernas y la sensación no se iba.

@Schofe@WWE

Please share this as I would love to raise awareness for AVM as not meany people know about it https://t.co/znVM17lumE

— Emily Overton (@emily_overton96) July 5, 2019