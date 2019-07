El extraño comportamiento de cientos de abejas tras el terremoto de California (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un impactante video muestra a centenares de abejas muertas en el suelo tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el viernes por la noche a California, Estados Unidos.

Por Infobae

“Vale, anoche cuando dije que había visto un millón de abejas en el suelo y nadie me creyó, que ustedes no podían verlas en la oscuridad, esto es a lo que me refería”, explicó el influencer Khalil Underwood, que grabó las imágenes frente a su casa y las compartió en su cuenta de Twitter.

En el video, una masa de abejas se extiende sobre el asfalto. Algunas de ellas continúan vivas, pero tiemblan en el suelo, se agitan, y giran en círculos de forma extraña, incapaces de volar.

“Miren cuántas p**** abejas hay en el p*** suelo desde el terremoto. […] Miren eso. Algunas de ellas siguen vivas haciendo lo mismo todo el tiempo. Están por todos lados. Nunca vi nada así”, continuó Underwood en el video, que ya suma más de 5.000 “me gusta” y 3.000 retuits en la red social. Muchos iniciaron un acalorado debate tratando de averiguar por qué murió el grupo de insectos.

“Te creo. Cuando ocurren desastres naturales los animales y los insectos son sensibles a estos fenómenos. Incluso más cuando se trata de las vibraciones de un sismo”, respondió al influencer @PhyllyKonchita.

