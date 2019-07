VIDEO: Enorme hueco se traga un carro por completo en una carretera de EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un enorme socavón se abrió en una carretera de la localidad de Dale City (Virginia, EE.UU.) este jueves, tragándose un auto estacionado, informan medios locales. El momento cuando el Dodge Caravan desaparece por completo bajo tierra fue filmado por testigos del incidente. Así lo reseña actualidad.rt.com

El Departamento de Transporte de Virginia cree que el deslizamiento fue causado por la tormenta del jueves, que arrojó alrededor de 2,5 centímetros de lluvia en Dale City durante 24 horas. El agua, por su parte, se precipitó desde un arroyo cercano, colapsando el drenaje pluvial existente, mermando la tierra bajo de la carretera y desestabilizando el asfalto.

A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W

— ABC News (@ABC) 6 de julio de 2019