Cosmonauta ruso comparte ALUCINANTE foto del Lago de Maracaibo desde el ESPACIO

#Озеро #Маракайбо (исп. Lago de Maracaibo) в Венесуэле строго географически можно назвать заливом, т.к. оно соединяется проливом с Венесуэльским заливом. Пресной водой озеро питают множество ручьев и рек, крупнейшая из которых – Кататумбо. В месте впадения этой реки в озеро 160-190 дней в году можно наблюдать уникальное природное явление: «молнии Кататумбо» – молнии, возникающие в течение длительного периода времени, причем удары молний могут достигать 5 км! Говорят, в 1595 г. корабли под командованием Фрэнсиса Дрейка пытались осуществить ночную атаку на город Маракайбо, но благодаря идущему от молний освещению ночной сторож заметил силуэты кораблей, и преждевременная атака была сорвана. #Lake #Maracaibo in #Venezuela can be geographically called the Gulf, because it is connected by a strait to the gulf of Venezuela. Freshwater lake feed many streams and rivers, the largest of which is Catatumbo. At the confluence of this river into the lake 160-190 days a year you can observe a unique natural phenomenon: "Catatumbo lightning" – lightning that occurs over a long period of time, and lightning strikes can reach 5 km! They say that in 1595 ships under the command of Francis Drake tried to carry out a night attack on the city of Maracaibo, but thanks to the lighting, the night watchman noticed the silhouettes of the ships, and the premature attack was disrupted.