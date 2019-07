¡Desgarrador! Habla el padre de Cameron Boyce tras la muerte de su hijo

Toda la franquicia Disney está de luto por la muerte de uno de sus figuras más notables, el joven actor Cameron Boyce, quien participó en varios proyectos de la casa de Mickey Mouse. Su trabajos más notables fueron en las series juveniles “Los Descendientes” y “Jessie”.

Información de El Farandi

Su repentina despedida sorprendió a los fanáticos, a toda la industria e incluso a sus compañeros de reparto. Según informó la familia este domingo, el protagonista de series falleció causa de un ataque relacionado con una enfermedad que padecía, y por la que estaba recibiendo un tratamiento. Con un mensaje en Twitter, su padre, Victor Boyce, quiso agradecer las muestras de apoyo y de cariño, y compartir su inmenso dolor.

“Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. No os lo puedo agradecer lo suficiente”, escribió.

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough.

— Victor Boyce (@TheVictorBoyce) July 7, 2019