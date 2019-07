La contundente pregunta de John Bolton a Padrino López sobre su “apoyo” a Maduro

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, le hizo una pregunta a Vladimir Padrino López en el que cuestiona su continuo “apoyo” a Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Bolton mencionó algunas acciones que ha hecho Maduro desde que se encuentra en el poder. Además, le hace saber a Padrino sobre por qué sigue a alguien que es incapaz para gobernar.

“Vladimir Padrino: Maduro ha privado a sus soldados, ha confiado en grupos armados ilegales y ‘colectivos’ para violar los derechos del pueblo de Venezuela y ha ejecutado sistemáticamente a opositores políticos. ¿Por qué apoyas a un tirano cuya incapacidad para gobernar es visible para que todos lo vean?”, escribió Bolton en su cuenta de Twitter.

.@vladimirpadrino: Maduro has deprived your soldiers, relied on illegal armed groups & ‘colectivos’ to violate the rights of Venezuela’s people & has systematically executed political opponents. Why do you support a tyrant whose inability to govern is visible for all to see?

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 de julio de 2019