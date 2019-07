Marco Rubio: Régimen de Ortega opta por amenazas directas al igual que la dictadura en Venezuela

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, señaló este lunes que el régime nde Daniel Ortega utiliza las amenazas directas al igual que la dictadura en Venezuela.

lapatilla.com

Rubio señaló desde su cuenta de Twitter que las fuerzas de seguridad de Nicaragua “están amenazando nuevamente al clero católico. Al igual que la dictadura en Venezuela. Los EEUU y el mundo libre deben responsabilizar a Ortega por cualquier daño al creo de Nicaragua y otros civiles”, escribió.

The Ortega regime’s security forces are once again menacing the Catholic clergy in #Nicaragua. Like the dictatorship in #Venezuela, Ortega opts for direct threats.The U.S. and the free world should hold Ortega fully accountable for any harm to Nicaraguan clergy & other civilians.

